«اليـاه ســات» توقع مذكرة تفاهم مع شركة «بلوتاون»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة «الياه للاتصالات الفضائية» (الياه سات) مذكرة تفاهم مع الشركة الدنماركية للتكنولوجيا وخدمة الإنترنت «بلوتاون» خلال معرض «أفريكاكوم 2017»، لتوفير الاتصال بالإنترنت في المناطق التي تنقصها الاتصالات، عبر «ياه كليك»، خدمة النطاق العريض عالية الأداء عبر الأقمار الصناعية التي تقدمها «الياه سات»، وحلول «الميل الأخير» الفريدة من «بلوتاون» في المناطق النائية.

وتعمل الشركتان على تقديم حلول مبتكرة وموثوقة ومستدامة للتغلب على ظروف التضاريس القاسية والصعبة الموجودة في المناطق النائية في أفريقيا. وستدعم تقنيات الشركتين توفير خدمات «الياه سات» للإنترنت لعدد كبير من المستخدمين داخل المجتمعات المحلية، التي تستفيد من حلول «بلوتاون». وتتنوع حلول «بلوتاون» من خدمات اتصال لقرية واحدة أو مخيمات اللاجئين، إلى حلول تصل إلى 200 منطقة اتصال لاسلكي (واي فاي) في دائرة نصف قطرها 15 كيلومتراً. وتعمل هذه الحلول بالطاقة الشمسية مع بطاريات قابلة لإعادة الشحن وبطاريات احتياطية، ما يوفر الوصول إلى الإنترنت 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.

وقال فرهاد خان، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لشركة «الياه سات»: «نتطلع للعمل مع بلوتاون لتمكين كل المجتمعات للوصول الشامل إلى المعلومات من خلال الجمع بين الاتصال عن طريق الأقمار الصناعية وخدمة الواي فاي. ومن خلال تضافر الجهود، سنكون قادرين على تقديم حلول إنترنت مستدامة واقتصادية وسهلة الاستخدام وموثوق بها للمجتمعات النائية أو التي لا تتوافر فيها خدمات الاتصالات».