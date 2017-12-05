طائرات من دون طيار تزين سماء العين في احتفالية «عونك يا وطن»

العين (الاتحاد)

ضمن احتفالات الدولة باليوم الوطني، نظم نادي العين للهواة فعاليات مهرجان عونك يا وطن، والتي تضمنت فعاليات رياضية وتراثية وبطولة الإمارات للطائرات من دون طيار العالمية التي تقام للسنة الثامنة على التوالي، بمشاركة نخبة كبيرة من أبطال العالم في الطيران اللاسلكي قدموا من عدة دول عربية أجنبية. ويعتبر هذا الحدث الأضخم في الاستعراضات الجوية للطائرات اللاسلكية في الإمارات والوطن العربي.

واشتملت البطولة على مجموعة من الفقرات والأحداث، وتضم الطائرات النفاثة الجت وطائرات الاستعراض والطائرات الهيليكوبتر، بالإضافة إلى استضافة شركات مختصة في هذا المجال وعرض آخر لما توصلت إليه هذه الرياضة في العالم، وتزينت الطائرات بأعلام الدولة وألوان العلم التي أظهرت للحضور الفرحة التي يعيشها مواطنو الدولة في ذكرى الاتحاد. وصرح محمد خليفة الدرمكي مدير عام نادي العين للهواة: «إن مشاركتنا في الاحتفالات الوطنية مصدر فخر واعتزاز لنا خاصة أن النادي يهدف في الأساس إلى التفاعل مع مؤسسات المجتمع وتقديم المتعة والإثارة وتنظيم المسابقات، بالإضافة إلى تفاعل كل أطراف المجتمع من الصغار والكبار في إظهار حبهم وانتمائهم لدولتنا المعطاء، وجاءت هذه الفعاليات للترويج السياحي لمدينة العين بشكل خاص والإمارات بشكل عام على الصعيد العالمي من حيث استضافة المشاركين من دول العالم وتعريفهم بتراثنا وهويتنا».