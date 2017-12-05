العين يحلق بكأس نائب رئيس الدولة للطائرة

أسامة أحمد (دبي)

تُوج «الزعيم» بلقب كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة، بعد فوزه مساء أمس بصالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل على بني ياس بنتيجة 3 - صفر في المباراة النهائية المعادة مكررا فوزه على «السماوي» في النهائي الأول. وأحكم العين قبضته على الشوط الأول منذ صفارة البداية بجماعية الأداء وحائط الصد القوي والضربات الساحقة مع وقوع بعض لاعبي «السماوي» في فخ الأخطاء الفردية مما كان له المردود الإيجابي على الأداء العيناوي.

ويستمر الوضع على ما هو عليه تقدم عيناوي ليتوقف جهاز تسجيل النقاط الإلكتروني لمدة دقائق لترهق الضربات الساحقة من الصربي فلادمير أجنبي العين لاعبي «السماوي» ليواصل «البنفسج» تقدمه ليعود بني ياس إلى أجواء المباراة نقطة هنا وأخرى هناك والذي نجح في تقليص الفارق إلى نقطتين لتصبح النتيجة 23 - 21 لصالح «الزعيم» مما جعل الضربات الأخيرة من الشوط الأول على صفيح ساخن ويقع يوسفاني هيرناديز أجنبي بني ياس في فخ الإرسال الخاطئ لينتهي الشوط الأول بتقدم العين 25 - 22.

وجاء الشوط الثاني شكلا ومضمونا لصالح العين بنتيجة 25 - 16 مواصلا مشهد تقدمه منذ البداية بقيادة الصربي فلادمير فيما لم يظهر «السماوي» بمستواه المعهود حيث كان لاعبه راشد أيوب مصدر الخطورة في الفريق.

وكان التكافؤ العنوان البارز للشوط الثالث نقطة هنا وأخرى هناك مما انعكس إيجابا على المستوى الفني العام ليحسمه الزعيم العيناوي بنتيجة 25 - 18 وبالتالي التحليق بلقب النهائي المعاد ليتم طي صفحة الأزمة التي شغلت الطائرة 44 يوما.

أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من الدوليين بدر حبيب وخالد راشد ولمياء السيد مسجلا والدولي على حميد مراقبا للحكام ومراقبي الخطوط محمد شهاب، يحيى عنبر، راضي دهشة، حسين الجسمي، فيما راقب المباراة عبد العزيز السلمان نائب رئيس الاتحاد. ضمت قائمة الإنجاز العيناوية عبدالله زويد إداريا، وجورج كونستراسي مدربا ومساعده توماس، وياسر فاروق اختصاصي العلاج الطبيعي واللاعبين محمد عبد العزيز شمل، خميس عبدالله، فلادمير، ماجد ثاني، عبدالله علي سيف، خالد أحمد حمزة، محمد سليمان، عادل محمد عطا، سعيد علي حمود، سالم جوهر، راشد عيد، محمد سالم البادي.