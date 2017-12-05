الكويت تحرز لقب بلياردو الفردي والزوجي

دبي (الاتحاد)

توجت الكويت بطلا لمنافسات الفردي والزوجي في النسخة السادسة لبطولة اليوم الوطني للبلياردو التي اختتمت مساء أمس الأول في صالة «ايزون» بدبي بمشاركة 96 لاعباً يمثلون 11 دولة هي الإمارات ولسعودية والكويت وسلطنة عمان والسودان والأردن ولبنان ومصر وليبيا وسوريا وجزر القمر.

وشهد اليوم الختامي خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة وسعيد عبد الله الختال رئيس مجموعة شركات الختال وعبد المنعم الختال نائب رئيس اتحاد البلياردو والسنوكر.

وأسفرت النتائج النهائية عن اكتساح كويتي لمراكز المقدمة حيث ظفر بالمركز الأول في منافسات الفردي الكويتي بدر العوضي فيما حل وصيفاً له الأردني جلال الساريسي وجاء لاعب منتخبنا خالد الكمالي في المركز الثالث ثم الكويتي عمر الشاهين في المركز الرابع.

ونالت الكويت بطولة الزوجي أيضاً عبر الثنائي عبد الله اليوسف ومشعل المرضي، وقام خالد المدفع وضيوف اليوم الختامي بتتويج الفائزين بالجوائز العينية والنقدية حيث نال بطل الفردي الكأس و20 ألف درهم فيما حصل الثاني على 10 آلاف درهم والثالث 7 الآف درهم والرابع 5 الآف درهم، كما تم تكريم أصحاب المراكز من الخامس للسادس عشر بمبالغ نقدية، وحصل بطلا الزوجي على الكأس و10 الآف درهم.

وقدم عبد المنعم الختال، التهنئة لجميع الفائزين، مؤكداً أن نسخة هذا العام، جاءت مميزة من جميع النواحي التنظيمية والفنية، ومستوى التنافس القوي.

ومن جانبه عبر خالد المدفع، عن إعجابه الكبير بالبطولة واستمرارها في تطور عام بعد الآخر حتى وصلت للنسخة السادسة، مشيراً إلى أن المناسبة غالية على الجميع ومشاركة 11 دولة فيها، جعل البطولة أشبه ببطولة دولية.

وقدم المدفع الشكر إلى مجموعة الختال، التي حرصت على تنظيم البطولة منذ انطلاقتها قبل 6 سنوات، وقال: الجميع يتبارى في حب الوطن والاحتفاء بمناسباته الوطنية، مشيرا إلى أن الكل فائز بالمشاركة في مثل هذا الحدث.