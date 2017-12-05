«المحترفين» تعرض تجربة الإمارات في تراخيص الأندية

دبي (الاتحاد)

عرضت لجنة دوري المحترفين التجربة الإماراتية في مجال تراخيص الأندية، خلال سمنار الاتحاد الآسيوي لتراخيص الأندية، الذي بدأ بالعاصمة الماليزية كوالالمبور أمس، ويستمر اليوم، بمشاركة حمد الجنيبي مدير إدارة تطوير وتراخيص الأندية بلجنة دوري المحترفين، وجابر دبابنة مدير التدقيق المالي للأندية باللجنة.

انطلق السمنار في التاسعة من صباح أمس، بحضور داتو ويندسور الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وستيوارت لارمان مدير تطوير الاتحادات الوطنية، وافتتح مهاجان فاسودافان مدير تراخيص الأندية بالاتحاد الآسيوي السمنار بتسليط الضوء على مستجدات تراخيص الأندية للعام 2017.

وشهد السمنار تقديم بعض العروض من أفضل الاتحادات الوطنية في مجال تراخيص الأندية، حيث قدمت لجنة دوري المحترفين تجربة الإمارات في هذا المجال، كما تطرق السمنار إلى عدد من المحاور الخاصة بالتراخيص، من أهمها آخر مستجدات تراخيص الأندية في الاتحاد الدولي، والاتحادات القارية المختلفة حول العالم، ودور لجان الانضباط في مجال التراخيص، إضافة إلى معايير جودة التراخيص في الاتحاد الآسيوي.