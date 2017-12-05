دورة «دبي الرياضي» لمدربي الأكاديميات تنطلق اليوم

دبي (الاتحاد)

تنطلق في الساعة الرابعة من عصر اليوم، الدورة الثانية لمدربي أكاديميات كرة القدم في أندية وشركات كرة القدم بدبي، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وتستمر حتى 13 ديسمبر الجاري في ملاعب نادي شباب الأهلي دبي في منطقة الممزر، وهي الدورة الرابعة في إجمالي الدورات التي ينظمها مجلس دبي الرياضي لمدربي المراحل السنية في دبي، حيث تم تنظيم دورتين سابقتين مع الاتحادين الإسباني والبرتغالي لكرة القدم، وهذه الدورة الثانية بالتعاون مع الاتحاد الفرنسي.

ويحاضر في الدورة المدربان الفرنسيان فيليب لانو وفيليب دوما من الاتحاد الفرنسي، يعاونهما طاقم فني يمثل مجلس دبي الرياضي، حيث يقدمون المحاضرات وورش العمل والتدريبات التطبيقية العملية لمدربي أندية وشركات كرة القدم.

يشارك في الدورة 43 مدرباً من أندية وشركات كرة القدم للحصول على رخصة المستوى الثاني من التدريب، بعد أن حصلوا على رخصة المستوى الأول خلال الدورة التي تم تنظيمها في شهر ديسمبر من العام الماضي واستمرت لمدة 8 أيام، وكانت مخصصة لمدربي فئة البراعم من 7 إلى 12 سنة بأندية وشركات كرة القدم بدبي، حيث تعد كل دورة بمثابة تكملة للدورة السابقة في برامج التدريب والمحاضرات وورش العمل، وكذلك في مستوى الشهادة التي ينالها المشاركون.

وقال علي عمر، مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي: «يواصل مجلس دبي الرياضي تنظيم هذه الدورة المهمة التي حققت نجاحاً كبيراً خلال السنوات الماضية، وذلك لتطوير المدربين العاملين في مجال البراعم والناشئين، لما لهذا القطاع من أهمية كبيرة في انتقاء وتطوير الناشئين الموهوبين ورفد فرق أنديتنا باللاعبين الموهوبين، ليكونوا نواة لتزويد المنتخبات الوطنية باللاعبين الموهوبين».

وأضاف: «تعد الأكاديميات الناجحة من أهم عناصر نجاح أي نادٍ أو شركة كرة قدم، ولذلك فإن استمرار تطوير مدربي الأكاديميات يمثل دعماً لنجاح العمل فيها، ومصدر قوة لانتقاء وتطوير المواهب الوطنية في أكاديمياتنا الرسمية، ومع تميز الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في مجال أكاديميات كرة القدم وفي تطوير المواهب، فإن مواصلة التعاون مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يعد خياراً ناجحاً لنا في مجلس دبي الرياضي».