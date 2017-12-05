الهداف الأوزبكي سيرجييف يقترب من الظفرة

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

يصل أبوظبي خلال اليومين المقبلين المهاجم الدولي الأوزبكي إيجور سيرجييف، المرشح للعب ضمن صفوف الظفرة خلال الانتقالات الشتوية، وخوض مباريات الدور الثاني لدوري الخليج العربي.

وفي حال أتم الظفرة الاتفاق مع المهاجم الأوزبكي سيرجييف «24 عاماً»، فإن اللاعب ينتظر أن يحل بدلاً من المهاجم الدولي العراقي مهند كرار، والذي انضم إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويعتبر سيرجييف أحد المهاجمين الصاعدين في كرة القدم الأوزبكية، حيث يلعب مع نادي باختكور ويحتل المرتبة الرابعة على لائحة هدافي بطولة الدوري برصيد 13 هدفاً خلال 22 مباراة خاضها في البطولة لغاية الآن، في حين أن مجمل عدد الأهداف التي أحرزها لباختكور من عام 2013 ولغاية الموسم الحالي تبلغ 64 هدفاً، علماً أن في مسيرته تجربة احترافية يتيمة فقط مع نادي بكين كوان الصيني، الذي خاض له 14 مباراة تخللها إحرازه هدفاً واحداً فقط.

ويملك سيرجييف 43 مباراة مع المنتخبات الأوزبكية، فيما خاض 18 مباراة دولية مع المنتخب الأول في تصفيات كأس العالم روسيا 2018، تخللها إحرازه 4 أهداف، اثنان في مرمى الفلبين، وهدف واحد في مرمى البحرين، ومثله في مرمى كوريا الشمالية.

على صعيد متصل، لا يزال نادي الظفرة ينتظر إنهاء المهاجم البرازيلي جورجي سيلفا ارتباطه رسمياً مع نادي الباطن السعودي، وذلك تمهيداً لضمه إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية وبشكل رسمي، علماً أن سيلفا في حال إتمام الاتفاق معه وبشكل رسمي، فمن المنتظر أن يحل بدلاً من مواطنه إيلتون ألميدا الذي يعاني حالياً من الإصابة التي أبعدته عن المباريات الأربع الماضية بدوري الخليج العربي، فيما سيمتد غيابه إلى مباراة العين بالجولة 11 لدوري الخليج العربي.

من جهة أخرى، انضم اللاعب سلطان الشامسي إلى قائمة الغائبين عن مباراة الظفرة والعين بالجولة الـ 11 لدوري الخليج العربي، بعدما نال الجولة الماضية الإنذار الثالث له في المسابقة، علماً أن قائمة الغيابات تشمل كل من إيلتون ألميدا وسعيد الكثيري وأحمد يسلم وخلف الحوسني بسبب الإصابة.

فيما من المنتظر أن يعود أمام العين كل من علي إبراهيم بعدما قطع شوطاً لا بأس به في رحلة العلاج من الإصابة التي يعاني منها، إلى جانب عبدالرحمن يوسف الذي غاب عن المباراة الماضية بسبب البطاقات.