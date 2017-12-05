الهداف الأوزبكي سيرجييف يقترب من الظفرة

عبدالله القواسمة (أبوظبي)
يصل أبوظبي خلال اليومين المقبلين المهاجم الدولي الأوزبكي إيجور سيرجييف، المرشح للعب ضمن صفوف الظفرة خلال الانتقالات الشتوية، وخوض مباريات الدور الثاني لدوري الخليج العربي.
وفي حال أتم الظفرة الاتفاق مع المهاجم الأوزبكي سيرجييف «24 عاماً»، فإن اللاعب ينتظر أن يحل بدلاً من المهاجم الدولي العراقي مهند كرار، والذي انضم إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
|
ويملك سيرجييف 43 مباراة مع المنتخبات الأوزبكية، فيما خاض 18 مباراة دولية مع المنتخب الأول في تصفيات كأس العالم روسيا 2018، تخللها إحرازه 4 أهداف، اثنان في مرمى الفلبين، وهدف واحد في مرمى البحرين، ومثله في مرمى كوريا الشمالية.
|
من جهة أخرى، انضم اللاعب سلطان الشامسي إلى قائمة الغائبين عن مباراة الظفرة والعين بالجولة الـ 11 لدوري الخليج العربي، بعدما نال الجولة الماضية الإنذار الثالث له في المسابقة، علماً أن قائمة الغيابات تشمل كل من إيلتون ألميدا وسعيد الكثيري وأحمد يسلم وخلف الحوسني بسبب الإصابة.
فيما من المنتظر أن يعود أمام العين كل من علي إبراهيم بعدما قطع شوطاً لا بأس به في رحلة العلاج من الإصابة التي يعاني منها، إلى جانب عبدالرحمن يوسف الذي غاب عن المباراة الماضية بسبب البطاقات.