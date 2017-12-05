20 مؤسسة تتعهد دعم تجربة النساء في سوق العمل

الشارقة (الاتحاد)

بحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، الراعي الفخري للمبادرة العالمية لإدماج المرأة، شهد حفل افتتاح «القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة» أمس، الإعلان الرسمي عن أسماء الشركات والمؤسسات التي استجابت لمبادرة التعهد بدعم مبادئ التمكين الاقتصادي للمرأة، التي أطلقتها مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مؤخراً.

وأعلنت 20 شركة ومؤسسة ومنظمة وهيئة محلية ودولية، التزام كل منها بتبني اثنين من المبادئ الثمانية المعتمدة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة، لضمان التمكين الاقتصادي للمرأة.

وتضمنت قائمة الملتزمين بالتعهد كلاً من: مؤسسة الشارقة للإعلام، والمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، ومجلس الشارقة للتعليم، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وبلدية مدينة الشارقة، ومبادلة، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، والهلال للمشاريع، وشركة غلفتينر، ومجموعة أبراج، ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وروّاد - مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية، و«جلوبال ثينكرز فورم»، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة - التثقيف الصحي، و«ومن دير آت فيفتي بلس»، وهيئة الشارقة للمتاحف، وسيتي، ويبروكتر اند غامبل، وأكسنتشر، وارنست اند يونغ، وي كونكت انترناشونال.

وبموجب التعهد، فإن جميع هذه الجهات ستلتزم بمراجعة سياساتها وممارساتها القائمة تجاه المرأة، أو تطوير سياسات جديدة في سبيل تحقيق التمكين للمرأة في مكان العمل والمجتمع، بما يخدم دعم دورها الحيوي في الاقتصاد والتنمية المجتمعية.