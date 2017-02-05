علاوي يدعو إلى مؤتمر إقليمي لإرساء التعايش

بغداد (الاتحاد)

جدد حزب «الوفاق الوطني» العراقي الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي دعوته إلى مؤتمر إقليمي يضم جميع دول المنطقة، بما فيها السعودية وتركيا وإيران لإرساء قواعد جديدة للتعايش بين بلدان المنطقة تفضي إلى بسط الأمن والاستقرار.

وقال الناطق الرسمي لحزب الوفاق هادي الظالمي، إن «منطقتنا الغارقة في الفوضى والإرهاب والنزاعات السياسية، لا تتحمل إشعال حرائق جديدة، أو سباقاً آخر للتسلح على حساب قوت شعوبها وأمنها»، وأضاف أن الحروب التي تعانيها شعوب منطقتنا، بخلفياتها القومية والطائفية، لم تكن إلا تحصيلاً لسياسات مُغامِرة انتهجتها أنظمة بالمنطقة.