طائرات أردنية تقصف أهدافاً لـ «داعش» في جنوب سوريا

عمان،عواصم (وكالات)

نفذت طائرات أردنية غارات جوية ضد أهداف لتنظيم «داعش» في جنوب سوريا مساء أول أمس الجمعة، وفق بيان أصدره الجيش الأردني أمس. وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية «قامت مقاتلات سلاح الجو الملكي بتدمير مستودعات للذخيرة ومستودع لتعديل وتفخيخ الآليات وثكنات لأفراد من عصابة داعش الإرهابية المجرمة باستخدام طائرات من دون طيار وقنابل موجهة ذكية، ما أدى إلى قتل وجرح العديد من عناصر العصابة الإرهابية إضافة إلى تدمير عدد من الآليات».

الي ذلك أطلقت «قوات سوريا الديمقراطية» التي تشكل تحالفاً يضم فصائل عربية وكردية مدعومة من قبل واشنطن، أمس المرحلة الثالثة من معركة «غضب الفرات» الرامية لدحر «داعش» وطرده من الرقة، معقله الرئيس في سوريا، كاشفة عن مشاركة عشرات آلاف المقاتلين بينهم 3 آلاف تلقوا التدريب على يد الأميركيين وتم تزويدهم بالسلاح والعتاد الخاص. في الأثناء، أعلنت هيئة الأركان التركية تدمير 59 هدفاً للتنظيم الإرهابي ومقتل 51 مسلحاً بينهم 4 قياديين محليين، في مدينتي بزاعة والباب بالريف الشمالي الشرقي لحلب، بعملية «درع الفرات» بمشاركة فصائل من الجيش الحر السوري المعارض.

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية ضرورة تلقيها المزيد من الدعم من واشنطن، لمحاربة إرهابيي «داعش» بعد حصولها للمرة الأولى على مدرعات أميركية.

وأعلنت القوات في بيان خلال مؤتمر صحفي بقرية العالية شمال مدينة الرقة «نعلن عن بدء المرحلة الثالثة من عملية تحرير ريف ومدينة الرقة»، مشيرة إلى أن الحملة الجديدة «تستهدف تحرير الريف الشرقي للمحافظة». وتخوض قوات سوريا الديمقراطية، التي يغلب عليها مسلحو «وحدات حماية الشعب» الكردية، منذ 5 نوفمبر الماضي، عملية «غضب الفرات» لطرد التنظيم الإرهابي من الرقة. وبعد تحرير عشرات القرى والبلدات في ريف الرقة الشمالي، أعلنت تلك القوات في 10 ديسمبر 2016، المرحلة الثانية من الحملة التي تركزت على الريف الغربي. وتسعى هذه القوات التي ينتشر وسطها مستشارون ومدربون أميركيون، منذ أسابيع للتقدم نحو مدينة الطبقة وسد الفرات في ريف الرقة الغربي، وهي تبعد عنهما 5 كيلومترات.