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«سوريا الديمقراطية» تطلق المرحلة الثالثة لتحرير الرقة

طائرات أردنية تقصف أهدافاً لـ «داعش» في جنوب سوريا
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تاريخ النشر: الأحد 05 فبراير 2017

عمان،عواصم (وكالات)

نفذت طائرات أردنية غارات جوية ضد أهداف لتنظيم «داعش» في جنوب سوريا مساء أول أمس الجمعة، وفق بيان أصدره الجيش الأردني أمس. وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية «قامت مقاتلات سلاح الجو الملكي بتدمير مستودعات للذخيرة ومستودع لتعديل وتفخيخ الآليات وثكنات لأفراد من عصابة داعش الإرهابية المجرمة باستخدام طائرات من دون طيار وقنابل موجهة ذكية، ما أدى إلى قتل وجرح العديد من عناصر العصابة الإرهابية إضافة إلى تدمير عدد من الآليات».

الي ذلك أطلقت «قوات سوريا الديمقراطية» التي تشكل تحالفاً يضم فصائل عربية وكردية مدعومة من قبل واشنطن، أمس المرحلة الثالثة من معركة «غضب الفرات» الرامية لدحر «داعش» وطرده من الرقة، معقله الرئيس في سوريا، كاشفة عن مشاركة عشرات آلاف المقاتلين بينهم 3 آلاف تلقوا التدريب على يد الأميركيين وتم تزويدهم بالسلاح والعتاد الخاص. في الأثناء، أعلنت هيئة الأركان التركية تدمير 59 هدفاً للتنظيم الإرهابي ومقتل 51 مسلحاً بينهم 4 قياديين محليين، في مدينتي بزاعة والباب بالريف الشمالي الشرقي لحلب، بعملية «درع الفرات» بمشاركة فصائل من الجيش الحر السوري المعارض.

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية ضرورة تلقيها المزيد من الدعم من واشنطن، لمحاربة إرهابيي «داعش» بعد حصولها للمرة الأولى على مدرعات أميركية.

وأعلنت القوات في بيان خلال مؤتمر صحفي بقرية العالية شمال مدينة الرقة «نعلن عن بدء المرحلة الثالثة من عملية تحرير ريف ومدينة الرقة»، مشيرة إلى أن الحملة الجديدة «تستهدف تحرير الريف الشرقي للمحافظة». وتخوض قوات سوريا الديمقراطية، التي يغلب عليها مسلحو «وحدات حماية الشعب» الكردية، منذ 5 نوفمبر الماضي، عملية «غضب الفرات» لطرد التنظيم الإرهابي من الرقة. وبعد تحرير عشرات القرى والبلدات في ريف الرقة الشمالي، أعلنت تلك القوات في 10 ديسمبر 2016، المرحلة الثانية من الحملة التي تركزت على الريف الغربي. وتسعى هذه القوات التي ينتشر وسطها مستشارون ومدربون أميركيون، منذ أسابيع للتقدم نحو مدينة الطبقة وسد الفرات في ريف الرقة الغربي، وهي تبعد عنهما 5 كيلومترات.

وقالت المتحدثة باسم حملة «غضب الفرات» جيهان شيخ أحمد في قرية العالية إن «750 مقاتلاً من المكون العربي في ريف الرقة انضموا إلى قوات سوريا الديمقراطية وقد تم تدريبهم وتسليحهم من قبل قوات التحالف الدولي». وذكر التحالف في بيان أن عملية «غضب الفرات» تجري «بدعم متزايد لقوات التحالف الدولي سواء عبر تأمين التغطية الجوية لتقدم قواتنا أو عبر المساعدة التي تقدمها فرقها الخاصة لقواتنا في أرض المعركة» مضيفاً: «سيكون اكتمال عملية عزل مدينة الرقة هدفاً أساسياً في هذه المرحلة من حملتنا العسكرية». وأبلغ قيادي في التحالف رويترز بأن القوات تقدمت حتى الآن بضعة كيلومترات في المرحلة الأخيرة التي تهدف للسيطرة على مناطق تقع إلى الشرق من المدينة بما يشمل الطريق السريع الذي يربطها بمحافظة دير الزور الخاضعة بالكامل تقريباً، لسيطرة التنظيم الإرهابي وهي تمتد حتى الحدود العراقية. ... المزيد
     
 

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