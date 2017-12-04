كابول (وكالات)

كشف جهاز المخابرات الرئيسي في أفغانستان أمس، أن قوات الأمن قتلت منذ أيام المدعو الملا ناصر شاه والي، قائد «القوات الخاصة» في حركة «طالبان» التي تعرف باسم «الوحدة الحمراء»، وذلك بعملية جوية في إقليم هلمند. بينما قتل 8 مسلحين على الأقل، ينتمون لتنظيم «داعش» بغارتين جويتين منفصلتين بإقليم ننجارهار، شرق أفغانستان، طبقاً لما ذكرته أمس وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء. كما لقي 6 مدنيين على الأقل، بينهم امرأة وطفل، حتفهم، وأصيب 13 آخرون، بتفجير انتحاري استهدف حشداً لدعم الرئيس الأفغاني أشرف غني في جلال آباد عاصمة إقليم ننجارهار نفسه، شرق البلاد.

وأفاد بيان الإدارة المخابرات أن الملا ناصر أصبح قائداً «للوحدة الحمراء» ونائبا لحاكم إقليم هلمند في «حكومة الظل الطالبانية» منذ 3 سنوات وشارك بشكل مباشر في هجمات الحركة المتشددة. وطبقاً للحكومة الإقليمية، كان الملا ناصر يشارك في تخطيط وتنسيق الهجمات الانتحارية بإقليم هلمند وأجزاء أخرى من البلاد. واتهمت حكومة هلمند أيضاً الملا ناصر بانتزاع الأرض بشكل إجباري في هذا الإقليم الذي يشكل قلب تجارة المخدرات المزدهرة في البلاد. ويقول الجيش الأفغاني إن «الوحدة الحمراء» مجهزة بأسلحة متقدمة منها معدات الرؤية الليلية، وصواريخ عيار 82 ملليمتراً، ومدافع رشاشة ثقيلة، وبنادق هجومية أميركية الصنع. وأوضحت إدارة الأمن الوطني إن الملا ناصر قتل مع مهاجم انتحاري واثنين من قادة «طالبان» في حي قلعة موسى بإقليم هلمند معقل الحركة جنوب البلاد.

وتابع البيان أن الملا ناصر، كان يتولى أيضاً الشؤون العسكرية بالجماعة المتطرفة. ولم تعلق الحركة المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة، على التقرير حتى الآن.

بالتوازي، أكد مسؤولون محليون مقتل 8 إرهابيين على الأقل، من تنظيم «داعش» بغارتين جويتين تم تنفيذهما مساء أمس الأول، بطائرات من دون طيار تابعة للقوات الأجنبية بمنطقتي بوشوجان وعبد الخيل في إقليم ننجارهار. وطبقاً للحكومة المحلية، تم تدمير أسلحة وذخائر تابعة للجماعة الإرهابية أيضاً. ولم يعلق «داعش» على التقرير حتى الآن. وفي حادث آخر، قال المتحدث باسم حاكم إقليم ننجارهار، عطا الله خوجياني إن مهاجماً انتحارياً يرتدي سترة انتحارية ويستقل دراجة بخارية، مليئة بالمتفجرات فجر نفسه أمس، قرب حشد لدعم الرئيس الأفغاني باستاد في مدينة جلال آباد، عاصمة الإقليم، موقعاً 6 قتلى و13 جريحاً، مبيناً أن الحشد لم يتأثر بالانفجار. وهذا هو رابع انفجار بالمدينة خلال الساعات الـ 48 الماضية. وتتعرض ولاية ننجارهار المتاخمة لباكستان المجاورة، لضغط مزدوج تمارسه «طالبان» وتنظيم «داعش» الذي يقيم فيها قواعده الرئيسية بأفغانستان.