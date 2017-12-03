جنوب أفريقيا والمغرب يستأنفان العلاقات الدبلوماسية

جوهانسبرج (رويترز)

أعلن جاكوب زوما رئيس جنوب أفريقيا أمس، أن بلاده والمغرب سيستأنفان العلاقات الدبلوماسية بعد أكثر من 10 سنوات من سحب المغرب سفيره من بريتوريا. وسحبت الرباط سفيرها من جنوب أفريقيا في 2004، بعد أن اعترف رئيسها السابق ثابو مبيكي بإقليم «الصحراء الغربية» المغربية. وقال زوما لصحيفة «سيتي برس» «المغرب بلد أفريقي ونحن نحتاج للعلاقات معه...لم تكن هناك مشاكل بيننا.. كانوا هم من بدؤوا بقطع العلاقات الدبلوماسية». والتقى زوما بالعاهل المغربي الملك محمد السادس الأسبوع الماضي على هامش قمة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.