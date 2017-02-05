«الهلال الأحمر» تدعم القطاع الطبي في المكلا

المكلا (وام)

رفدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية أمس مستشفى المكلا للأمومة والطفولة بأجهزة ومعدات طبية حديثة ضمن الدعم السخي المتواصل التي تقدمة دولة الإمارات العربية المتحدة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بحضرموت.

وأشاد مدير عام مستشفى المكلا للأمومة والطفولة الدكتور عبدالحكيم محمد بن مبيريك خلال عملية التسليم بحضور مشرف مشاريع الهيئة بحضرموت.. بالدعم الكبير الذي تقدمه الهلال الأحمر الإماراتية لمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة ومنها القطاع الصحي.

من جانبه قال رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت عبدالله المسافري إن تسليم هذه المعدات والأجهزة الطبية إلى مستشفى المكلا للأمومة والطفولة يأتي في إطار دعم الجانب الصحي والإنساني وتحسين أداء المستشفيات الحكومية بمحافظة حضرموت وذلك ضمن جهود الهلال الرامية لتخفيف العبء عن المواطنين اليمنيين في المجالات الصحية والإنسانية كافة ومساعدة الأهالي عبر دعم و توفير أهم الاحتياجات الطبية في المستشفيات الحكومية وإعادة تأهيلها وتوفير الأجهزة الحديثة لها.

وأكد المسافري مواصلة الهيئة تنفيذ مشاريعها الإنسانية في الجوانب الإغاثية والصحية والبنية التحتية في مختلف المحافظات المحررة ومنها حضرموت عبر حزمة من المشاريع التنموية والخدمية تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في مجالات العطاء الإنساني والتكافل الاجتماعي.

وأشاد مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري خلال تسليم الأجهزة والمعدات الطبية بالدعم الكبير الذي تقدمه الهلال الأحمر الإماراتية لمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة ومنها القطاع الصحي مؤكدا أهمية هذه الأجهزة والمعدات الطبية في رفع معاناة المواطنين وتوفير بديل لهم عن المستشفيات الخاصة.. موضحا أن تدخل الهلال الإماراتية في حضرموت كان إنسانياً والمشاريع التي تم افتتاحها وإعادة تأهيلها تشهد بالدور الرامي إلى مد يد العون لأهل اليمن في تلك الظروف المعيشية الصعبة التي يحيونها.