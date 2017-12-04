«دبي الخيرية» تسلم «الهلال» 350 طن مساعدات لليمن

دبي (الاتحاد)

سلمت جمعية دبي الخيرية، فرع هيئة الهلال الأحمر في دبي، 15 حاوية تحمل 350 طنا من المساعدات الغذائية، مخصصة للشعب اليمني الشقيق، وذلك مشاركة من الجمعية في توفير الاحتياجات الأساسية للمستحقين من السلع والمواد الغذائية.

وأشار أحمد مسمار، أمين سر جمعية دبي الخيرية، إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تتعاون فيها الجمعية مع هيئة الهلال الأحمر بالدولة في تقديم مساعدات إلى الأشقاء في اليمن، حيث تعمل الجمعية على التنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية سواء داخل الدولة أو خارجها في تقديم المساعدة للمحتاجين.

وثمن مسمار، الدور الكبير، الذي تضطلع به هيئة الهلال الأحمر في مساعدة الأشقاء اليمنيين حتى يتمكنوا من اجتياز واستكمال مرحلة البناء الجديدة، بما يؤمن له الأمن والاستقرار والرخاء.

من جانبه، أكد محمد الزرعوني، مدير فرع هيئة الهلال الأحمر في دبي، أهمية تعاون الجهات الخيرية بالدولة، في تقديم الدعم والمساعدة للأشقاء في اليمن، تحت مظلة هيئة الهلال الأحمر بالدولة، منوها إلى ان الهيئة تولت توصيل هذه الشاحنات الغذائية وأشرفت على توزيعها.

وأكد الزرعوني، أن الأمن الغذائي والصحي جزءان لا يتجزءان من الأمن والاستقرار في اليمن، مشيرا إلى انه رغم كل التحديات والصعوبات فإن هيئة الهلال الهلال الأحمر الإماراتي ملتزمة بتقديم المساعدات الإغاثية

والطبية والتعليمية والمساهمة في إعادة تأهيل وبناء المرافق والبنى التحتية.