تقرير حقوقي يرصد 2700 حالة اختطاف في تعز

عدن (الاتحاد)

وثق تقرير حقوقي أكثر من 2700 حالة اختطاف واختفاء قسري نفذتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة تعز وسط اليمن خلال عامين.

وأكد التقرير الصادر عن منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات في عدن أن الآلاف من المدنيين في تعز يتعرضون لجرائم خارج إطار القانون نتيجة الصراع الدائر في المحافظة، موضحاً أن الإعدامات الميدانية التي تم توثيقها في التقرير وصلت إلى 120 حالة بالإضافة إلى الإصابات والإعاقات التي تسببت فيها المواجهات مختلف مديريات تعز. وأشار التقرير إلى أن أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة لا يزالون خارج المدارس لعامين متتاليين نتيجة الاستيلاء على مدارسهم وتحويلها إلى معتقلات وثكنات عسكرية. وعقدت المنظمة أمس مؤتمراً صحفياً في عدن وطالبت بمحاسبة الجناة على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين ومنها الإعدامات الميدانية خارج القضاء والاختطافات والقسرية والاعتقالات التعسفية.

إلى ذلك أصيب مدير أمن محافظة لحج، العميد صالح السيد، إثر كمين مسلح نصبته عناصر إرهابية شرق مدينة الحوطة عاصمة المحافظة.

وأفاد المسؤول الإعلامي في أمن لحج، زاهي النفيلي، أن العميد صالح السيد تعرض لإطلاق نار من قبل عناصر إرهابية أثناء تفقده عدداً من المواقع الأمنية شرق الحوطة، مضيفاً أن القوات تمكنت من الرد على منفذي الهجوم وقتل أحدهم. وأكدت الأجهزة الأمنية، أنها تجري تحرياتها لتعقب منفذي الهجوم، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل.

وأشار مصدر طبي في لحج إلى أن مدير الأمن أصيب بعيار ناري في البطن، نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات في مدينة عدن المجاورة لتلقي العلاج.