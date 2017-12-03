انتفاضة الشعب تكتب نهاية المشروع الإيراني

عمار يوسف (الرياض)

أكد مسؤولون ومحللون سياسيون يمنيون، أن التصريحات التلفزيونية للرئيس السابق علي صالح، والتي تعهد فيها بفتح صفحة جديدة مع دول الجوار، ودعوة الشعب اليمني إلى «الانتفاض» ضد الحوثيين، والدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة والحرية، كانت «مضيئة وإيجابية»، وأحدثت تحولاً دراماتيكياً على المشهد السياسي اليمني، ما جعل قوات التحالف العربي من جهة والحكومة الشرعية من جهة أخرى تعلنان ترحيبهما ودعمهما لهذا التوجه.

وقال وكيل وزارة الإعلام اليمني فياض النعمان، إن الانتفاضة التي تنتظم المناطق اليمنية دليل على قدرة الشعب على استعادة عروبة وطنه من براثن عملاء إيران الذين ينفذون أجندة سادتهم في طهران، مشيراً إلى أن ميليشيات الإرهاب الحوثي لم تفلح في مواجهة انتفاضة اليمنيين الشرفاء ضد مشروعها الطائفي بالدعوات للحوار والتهدئة.

وأضاف أن الأحداث المتسارعة في صنعاء، توكد أن الشرعية هي الأساس، وأن الشعب اليمني والتحالف لا يعولون إلا عليها، داعياً الشعب اليمني المقاوم الصابر والجيش الوطني والمقاومة الشعبية إلى الاستمرار في تحرير اليمن من الهيمنة الإيرانية من خلال اتباعهم الحوثيين، وإلى الدفاع عن الوطن والشرعية والجمهورية والدولة الاتحادية. وقال النعمان إن الشرعية اليمنية متمثلة بالرئيس هادي كان بيانها واضح ولا يحتاج إلى تأويل، فالصفحة الجديدة التي دعي لها من أي طرف شارك المليشيات في حربها وانقلابها على الدولة، مرهونة بالمرجعيات، مشيراً إلى أن بيان الحكومة الشرعية يفتح الباب لكل من يدعم الانتفاضة الشعبية المتفجرة حالياً في الشارع اليمني ضد انقلاب الحوثي الذي أذاق الشعب اليمني الأمرين، قتلاً وتجويعاً وتشريداً وترهيباً، هي الانتفاضة التي اندلعت لمواجهة المشروع الإيراني في المنطقة.

وقال عمر مجلي، مدير مكتب رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر، إن المظاهرات التي انطلقت في شوارع اليمن تمثل هبة شعبية قوية في وجه الحوثيين، أربكت خطابهم السياسي، مشيراً إلى أنها جاءت تعبيراً عن إرادة شعب أراد الحياة والأمن والاستقرار، والعودة إلى محيطة العربي ليكتب نهاية قريبة للمشروع الإيراني في اليمن والمنطقة.