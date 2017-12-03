انتفاضة الشعب تكتب نهاية المشروع الإيراني

عمار يوسف (الرياض)
أكد مسؤولون ومحللون سياسيون يمنيون، أن التصريحات التلفزيونية للرئيس السابق علي صالح، والتي تعهد فيها بفتح صفحة جديدة مع دول الجوار، ودعوة الشعب اليمني إلى «الانتفاض» ضد الحوثيين، والدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة والحرية، كانت «مضيئة وإيجابية»، وأحدثت تحولاً دراماتيكياً على المشهد السياسي اليمني، ما جعل قوات التحالف العربي من جهة والحكومة الشرعية من جهة أخرى تعلنان ترحيبهما ودعمهما لهذا التوجه.
وقال وكيل وزارة الإعلام اليمني فياض النعمان، إن الانتفاضة التي تنتظم المناطق اليمنية دليل على قدرة الشعب على استعادة عروبة وطنه من براثن عملاء إيران الذين ينفذون أجندة سادتهم في طهران، مشيراً إلى أن ميليشيات الإرهاب الحوثي لم تفلح في مواجهة انتفاضة اليمنيين الشرفاء ضد مشروعها الطائفي بالدعوات للحوار والتهدئة.
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وقال عمر مجلي، مدير مكتب رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر، إن المظاهرات التي انطلقت في شوارع اليمن تمثل هبة شعبية قوية في وجه الحوثيين، أربكت خطابهم السياسي، مشيراً إلى أنها جاءت تعبيراً عن إرادة شعب أراد الحياة والأمن والاستقرار، والعودة إلى محيطة العربي ليكتب نهاية قريبة للمشروع الإيراني في اليمن والمنطقة.
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