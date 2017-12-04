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صالح: عهد الميليشيات انتهى ومكاننا الطبيعي الفضاء الخليجي

«المؤتمر» ينفي إصدار بيان يدعو للحوار مع الحوثيين
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تاريخ النشر: الإثنين 04 ديسمبر 2017

صنعاء (الاتحاد)

اخترقت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، أمس، المواقع الإعلامية التابعة للمؤتمر الشعبي العام بقيادة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، بعد أن قامت بمداهمة محطات تلفزيونية وإذاعية، واعتقلت العشرات من الصحفيين العاملين فيها.

كما حجبت الميليشيات عدداً من مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت في اليمن، أبرزها موقع «فيسبوك»، وذلك في سياق محاولاتها لقمع الحقوق والحريات الإعلامية والفكرية في البلاد.

واقتحمت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ليل السبت، مبنى تلفزيون «اليمن اليوم» المملوك لصالح، ويقع في منطقة بيت بوس جنوب صنعاء.

وأوقفت الميليشيات الحوثية بث المحطة التلفزيونية واحتجزت 31 إع`لامياً وموظفاً كرهائن داخل مبنى المحطة التي تعمل منذ عام 2012.

وقال مسؤول إعلامي في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه صالح إن الحوثيين الذين يسيطرون على التلفزيون الحكومي في شمال العاصمة، هاجموا قناة «اليمن اليوم» بعد ساعات على إيقاف بثها مساء السبت، مشيراً إلى أن الميليشيات استغلت وجود مجاميع تابعة لها بمناطق متفرقة جنوب صنعاء في السيطرة على المحطة التلفزيونية. ... المزيد
     
 