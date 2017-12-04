«المؤتمر» ينفي إصدار بيان يدعو للحوار مع الحوثيين

صنعاء (الاتحاد)

اخترقت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، أمس، المواقع الإعلامية التابعة للمؤتمر الشعبي العام بقيادة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، بعد أن قامت بمداهمة محطات تلفزيونية وإذاعية، واعتقلت العشرات من الصحفيين العاملين فيها.

كما حجبت الميليشيات عدداً من مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت في اليمن، أبرزها موقع «فيسبوك»، وذلك في سياق محاولاتها لقمع الحقوق والحريات الإعلامية والفكرية في البلاد.

واقتحمت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ليل السبت، مبنى تلفزيون «اليمن اليوم» المملوك لصالح، ويقع في منطقة بيت بوس جنوب صنعاء.

وأوقفت الميليشيات الحوثية بث المحطة التلفزيونية واحتجزت 31 إع`لامياً وموظفاً كرهائن داخل مبنى المحطة التي تعمل منذ عام 2012.