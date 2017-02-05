1540 انتهاكاً للانقلابيين في «ريمة» العام الماضي

عدن (الاتحاد)

سجلت التقارير الحقوقية ارتكاب الميليشيات الانقلابية أكثر من 1540 انتهاكاً في محافظة ريمة غرب اليمن خلال عام 2016. وأوضح تقرير صادر عن المركز الإعلامي لإقليم تهامة الانتهاكات تنوعت ما بين القتل والاختطافات والإخفاء القسري، وتجنيد الأطفال وملاحقة صحفيين وناشطين واقتحام القرى وترويع ساكنيها واقتحام المنازل وتشريد الأسر من منازلها، وجباية الأموال واحتلال مبانٍ حكومية وخاصة ونهب ومصادرة رواتب الموظفين والتحريض الطائفي وإصدار تعيينات وترقيات غير قانونية لأتباعهم.

واختتم المركز تقريره أن تلك الأرقام لا تمثل كل حالات، وإنما فقط الحالات التي تم التحقق والتأكد منها، وهناك العديد من الانتهاكات التي تمارس يومياً من قبل المليشيا ضد أبناء المحافظة لم يتمكن المركز من الوصول إليها.