«الصحة»: 14 تعميماً لسحب منتجات صيدلانية والتحذير من مكملات مغشوشة

دبي (الاتحاد)

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، 14 تعميماً تشير إلى تحذير من استخدام منتج للعناية بالجلد كمستحضر لتفتيح البشرة وللتخلص من البقع الجلدية يحتوي مواد غير معلن عنها، وسحب تشغيلتين من مستحضر دوائي بسبب عدم مطابقة المواصفات العالمية، وذلك بسبب عدم ذوبان الأقراص كاملة بعد المدة المحددة للذوبان، وسحب تشغيلة من العدسات اللاصقة بسبب مشكلة في تصنيع قالب العدسات.

وتضمنت التعاميم تحذيرات من استخدام مكملات غذائية يمكن أن تشكل خطراً كبيراً للمرضى المصابين بأمراض القلب أو عدم انتظام ضربات القلب أو السكتة الدماغية وأخرى تحوي مادة مسرطنة، ومقويات جنسية قد تسبب انخفاضاً حاداً في ضغط الدم يصل إلى مستوى خطير، والتسبب بتضرر على المرضى المصابين بأمراض القلب أو السكري أو ارتفاع في نسبة الدهون وخاصة الذين يتناولون أدوية تحتوي على النيترات، إضافة إلى أكياس قهوة لتخفيف الوزن قد تسبب ارتفاعاً في ضغط الدم وغيرها.

وحول ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص سحب لقاح الإنفلونزا الموسمية من الجهات الصحية كافة في إحدى الدول الخليجية لعدم اجتيازه للاختبارات الفيزيائية، أكد الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية أن الوزارة تود التوضيح بأن ما تم هو إيقاف استخدام تشغيلة واحدة فقط تحمل الرقم (P4A331V) ضمن إجراء احترازي في هذه الدولة الخليجية، وذلك لحين استكمال إجراءات التحقق.

وأكد أن التشغيلة المشار إليها لم تدخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن جميع التشغيلات المتوفرة من اللقاح لدى الجهات الصحية سواء الحكومية أو الخاصة مطابقة للمواصفات وسليمة.