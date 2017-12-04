5 أسباب تعجل برحيل كوزمين

دبي (الاتحاد)
بعد مسيرة 3999 يوماً على رأس الجهاز الفني لشباب الأهلي، يغادر الروماني أولاريو كوزمين «صائد البطولات»، في مشهد حزين، بعد اهتزاز صورته وتواضع العمل الفني في الموسم الجديد، ومن المشاهد التي سبقت انتهاء مشوار كوزمين، ما حدث بعد مباراة الظفرة، عندما هاجمت الجماهير المدرب، وصبت جام غضبها على الجهاز الفني، بسبب تدهور نتائج الفريق.
وعجلت 5 أسباب واضحة برحيل كوزمين، (1) عدم ثبات تشكيلة شباب الأهلي، منذ انطلاقة الموسم، من خلال التغييرات المستمرة في اللاعبين، بصورة حالت دون حصول الانسجام والتفاهم، وظهر المدرب متذبذباً في اختياراته بصورة أثارت استغراب المتابعي.
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(3) تسبب كوزمين في اهتزاز معنويات وثقة اللاعبين القادمين من الشباب ودبي، حيث تعرضوا إلى موجة انتقادات حادة، وتشكيك في إمكانياتهم، الأمر الذي انعكس على عطائهم في الملعب، وتسبب في إبعادهم عن التشكيلة، وغيبهم المدرب عن الظهور في الجولات الأخيرة.
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(5) يتعلق السبب الأخير باهتزاز صورة المدرب أمام الجماهير، إلى درجة أنها طالبت بإقالته في أكثر من مباراة، ووجهت انتقاداً حاداً، بعد سلسلة النتائج السلبية، مما أفقده مكانته لدى المشجعين، وأصبحت إقالته الحل المناسب في مسيرة التصحيح.