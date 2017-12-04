لاعبون مرشحون للتألق في البطولة

أبوظبي (الاتحاد)

عندما يرفع الستار على كأس العالم للأندية التي تقام في ضيافة الإمارات من 6 إلى 16 ديسمبر الحالي، فإن الأنظار تتطلع إلى ملعبي هزاع بن زايد ومدينة زايد الرياضية لمتابعة الحوار المثير بين 7 أندية، وإذا كان ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، المرشح الأول والأقوى لمعانقة المجد للمرة الثالثة في تاريخه، فإن بقية الأندية تحلم بمواجهته، سواء في نصف النهائي أو المباراة الختامية.

وبعيداً عن كريستيانو رونالدو وسيرجيو راموس ولوكا مودريتش وكاسيميرو وكريم بنزيمة وجاريث بيل، فإن عدداً من اللاعبين مرشحون للتألق، أو على الأقل ترك بصمة واضحة في البطولة، ومنهم الثنائي الجزراوي علي مبخوت والمغربي مبارك بوصوفة، والبرازيلي رافائيل دا سيلفا لاعب أوراوا، وأشرف بنشرقي لاعب الوداد المغربي.

يتمتع علي مبخوت الذي يخوض موسمه التاسع مع «فخر أبوظبي» بسجل حافل يضم 107 أهداف في دوري الخليج العربي، وأسهم أداؤه المتألق في حصد الجزيرة لقب بطل الدوري خلال الموسم الماضي، حيث سجل 33 هدفاً، كما يملك مبخوت سجلاً دولياً متميزاً، بالمشاركة في 66 مباراة، وحصل على لقب هداف آسيا 2015، ويستعد للتألق في البطولة، حيث من المتوقع أن يلعب دوراً محورياً في مسيرة الجزيرة.

ويتمتع المغربي مبارك بوصوفة بخبرة كبيرة في الجزيرة، ما يرشحه للقيام بدور أساسي في مسيرة الفريق للتقدم إلى ربع نهائي البطولة، ولعب بوصوفة مع أياكس، قبل انتقاله إلى لندن للعب في صفوف شباب تشيلسي، ومنه إلى بلجيكا، ولمع اسمه في أندرلخت، كما لعب للوكوموتيف موسكو وأنزي ماخاشكالا، قبل أن يستقر في الجزيرة، وأسهم بوصوفة في تأهل المغرب إلى «روسيا 2018».