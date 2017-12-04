لاعبون مرشحون للتألق في البطولة

أبوظبي (الاتحاد)
عندما يرفع الستار على كأس العالم للأندية التي تقام في ضيافة الإمارات من 6 إلى 16 ديسمبر الحالي، فإن الأنظار تتطلع إلى ملعبي هزاع بن زايد ومدينة زايد الرياضية لمتابعة الحوار المثير بين 7 أندية، وإذا كان ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، المرشح الأول والأقوى لمعانقة المجد للمرة الثالثة في تاريخه، فإن بقية الأندية تحلم بمواجهته، سواء في نصف النهائي أو المباراة الختامية.
وبعيداً عن كريستيانو رونالدو وسيرجيو راموس ولوكا مودريتش وكاسيميرو وكريم بنزيمة وجاريث بيل، فإن عدداً من اللاعبين مرشحون للتألق، أو على الأقل ترك بصمة واضحة في البطولة، ومنهم الثنائي الجزراوي علي مبخوت والمغربي مبارك بوصوفة، والبرازيلي رافائيل دا سيلفا لاعب أوراوا، وأشرف بنشرقي لاعب الوداد المغربي.
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ويتمتع المغربي مبارك بوصوفة بخبرة كبيرة في الجزيرة، ما يرشحه للقيام بدور أساسي في مسيرة الفريق للتقدم إلى ربع نهائي البطولة، ولعب بوصوفة مع أياكس، قبل انتقاله إلى لندن للعب في صفوف شباب تشيلسي، ومنه إلى بلجيكا، ولمع اسمه في أندرلخت، كما لعب للوكوموتيف موسكو وأنزي ماخاشكالا، قبل أن يستقر في الجزيرة، وأسهم بوصوفة في تأهل المغرب إلى «روسيا 2018».
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