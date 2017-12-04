افتتاح المونديال 4 دقائق فقط

أمين الدوبلي (أبوظبي)

اعتمدت اللجنة المنظمة لمونديال الأندية، الشكل النهائي لحفل الافتتاح الرسمي للبطولة، وأكد أحمد القبيسي مدير التسويق باللجنة المنظمة أن الحفل سوف يكون مبسطاً وأنيقاً، ومدته قصيرة على ضوء توجيهات «الفيفا»، حيث لن يستغرق أكثر من 4 دقائق، عبارة عن عرض بعض اللقطات في شريط فيديو بشاشات الملعب، عن تراث وتاريخ الإمارات، بالإضافة إلى التركيز على عناصر الإضاءة والإبهار التي يتميز بها استاد هزاع بن زايد الذي يعتبر تحفة معمارية يشهد لها الجميع.

وقال: «وفقاً لتعليمات الاتحاد الدولي في البطولة، واعتباراً من النسختين اللتين نظمتهما المغرب 2013 و2014، تم اختصار حفل الافتتاح، وإلغاء كل الاستعراضات التي تقام على أرضية الملعب، خوفاً على إتلافها قبل المباريات، ومن أجل ذلك سوف يكون حفل الافتتاح الخاص بنا عبارة عن فقرة واحدة، تبدأ في الساعة الثامنة و40 دقيقة مساءً، بعد انتهاء لاعبي الجزيرة وأوكلاند سيتي من مرحلة الإحماء ودخولهم إلى غرف الملابس».

وأضاف: «نحن على ثقة بأن الافتتاح سوف يكون باهراً، رغم بساطته وقصره، لأننا نظهر للعالم من خلاله تكنولوجيا الإضاءة التي تتوافر لاستاد هزاع بن زايد، وغير الموجودة في أي ملاعب أخرى بالإبداع نفسه والتميز، وأعتقد أن استاد هزاع بن زايد هو البطل في يوم الافتتاح، لما يملكه من مؤهلات عالمية، وأن ألعاب الليزر والإضاءة وتناسق الألوان، سوف تجذب أنظار الجميع، سواء من هم بداخل الاستاد، أو من يتابعون الحدث عبر شاشات التليفزيون».

وقال: «عقدنا اجتماعاً أمس مع المسؤولين عن ملف الافتتاح، وتابعنا التصور النهائي للحفل القصير، ولن نكشف عن بقية التفاصيل، حتى تكون مفاجأة للجمهور، إلا أننا على ثقة بأنه سيكون معبراً عن تاريخ وتراث الإمارات، رغم مدته القصيرة، ويبعث رسالة للعالم تسهم في الترويج لأبوظبي والإمارات، لكونها قبلة الأحداث الرياضية في هذه الفترة لاستضافتها لأقوى الأندية من أبطال قارات العالم».