«البلوز» يدمر «المدفعجية» في «ديربي لندن»

لندن (د ب أ)
حسم تشيلسي «ديربي» مدينة لندن لمصلحته إثر تغلبه على ضيفه أرسنال 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما أمس في افتتاحية مباريات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وفي بقية مباريات هذه الجولة، فاز هال سيتي على ضيفه ليفربول 2 / صفر، وسندرلاند على كريستال بالاس 4 / صفر، وإيفرتون على بورنموث 6 / 3، ويستهام على ساوثهامبتون 3 / 1، وواتفورد على بيرنلي 2 / 1، وويست بروميتش على ستوك سيتي 1 / صفر.
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وعزز تشيلسي، بهذا الفوز، صدارته لجدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 59 نقطة، في صدارة الترتيب بفارق 12 نقطة عن أرسنال صاحب المركز الثالث.
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