«البلوز» يدمر «المدفعجية» في «ديربي لندن»

لندن (د ب أ)

حسم تشيلسي «ديربي» مدينة لندن لمصلحته إثر تغلبه على ضيفه أرسنال 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما أمس في افتتاحية مباريات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي بقية مباريات هذه الجولة، فاز هال سيتي على ضيفه ليفربول 2 / صفر، وسندرلاند على كريستال بالاس 4 / صفر، وإيفرتون على بورنموث 6 / 3، ويستهام على ساوثهامبتون 3 / 1، وواتفورد على بيرنلي 2 / 1، وويست بروميتش على ستوك سيتي 1 / صفر.

وتقدم تشيلسي بهدف سجله ماركوس ألونسو في الدقيقة 13، ثم سجل إدين هازارد الهدف الثاني في الدقيقة 53، قبل أن يختتم فابريجاس اهداف تشيلسي في الدقيقة 85، فيما سجل أوليفييه جيرو هدف حفظ ماء الوجه لأرسنال في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وعزز تشيلسي، بهذا الفوز، صدارته لجدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 59 نقطة، في صدارة الترتيب بفارق 12 نقطة عن أرسنال صاحب المركز الثالث.