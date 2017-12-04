جنوب أفريقيا تحتفظ بكأس سباعيات دبي للرجبي

دبي (الاتحاد)

توج الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة اتحاد الرجبي، فريق جنوب أفريقيا بكأس بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي 2017، التي اختتمت منافساتها مساء أمس على ملعب ذا سيفنز بدبي.

ونجح رجال جنوب أفريقيا في حسم نهائي الجولة الافتتاحية للسلسلة العالمية لسباعيات الرجبي لصالحهم، عقب تغلبهم على نيوزيلندا بنتيجة 24-12، وشهد الشوط الأول للمباراة، التي تابعها جمهور كبير بلغ 40.000 متفرج، تقدم جنوب أفريقيا 19-0 إثر تسجيل عدة محاولات ناجحة عبر سيبيلو سيناتلا، الحائز على لقب أفضل لاعب للعام سابقاً من قبل مجلس الرجبي العالمي، وزميله كواجا سميث، الفائز بلقب أفضل لاعب في النهائي.

وجمعت المنافسة على الميدالية البرونزية فريقي إنجلترا وفيجي، حيث تغلب الأول على فيجي 28-21، فيما تُوجت فرنسا بكأس التحدي عقب فوزها على إسبانيا 21-12.

حضر التتويج بيل بيمونت، رئيس مجلس إدارة الرجبي العالمي، وجاري تشابمان، رئيس دناتا وخدمات الدعم في مجموعة طيران الإمارات، وديفيد كوثيمر، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات في إتش إس بي سي الإمارات.