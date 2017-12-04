إعادة نهائي كأس نائب رئيس الدولة للطائرة اليوم

أسامة أحمد (دبي)

بعد جدل شغل أروقة الكرة الطائرة لمدة 44 يوماً، يعاد اليوم في السادسة والنصف مساء بصالة الوصل نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة بين العين وبني ياس، عقب تأييد الهيئة العامة للرياضة لقرار لجنة الأحداث واتحاد اللعبة بحدوث خطأ في تطبيق القواعد الرسمية للعبة الخاصة بالقاعدة 5 -17 بشأن التبديل الاستثنائي، واستناداً للمادة (95) من لائحة المسابقات التي تنص على أنه إذا ثبت خطأ في تطبيق القواعد الرسمية في إحدى المباريات تلغى نتيجتها وتعاد، بعد أن حول الاتحاد ملف احتجاج بني ياس إلى الاتحاد الدولي للمشورة في هذه السابقة بصالات اللعبة.

وكانت فصول القضية قد بدأت بـ «التبديل الاستثنائي» عند النقطة 19/‏21 في الشوط الرابع للمباراة النهائية، التي أقيمت 20 أكتوبر الماضي وفاز بها العين بعد الإصابة التي تعرض لها محمد يوسف صقروه لاعب بني ياس للمرة الثانية بعد إصابته في المرة الأولى، ليتم استبداله بحسن ماجد، ليدخل صقروه مرة أخرى للملعب ويخرج حسن ماجد ليصاب اللاعب مرة أخرى، ليحدث «غليان» في الملعب ويحتج الجهازان الفني والإداري لبني ياس على التحكيم بعد نهاية المباراة، مطالبين بإعادتها من منطلق أن الحكم ارتكب خطأ فنياً.

واحتج نادي بني ياس رسمياً لاتحاد اللعبة، ثم عقدت لجنة الأحداث اجتماعاً طارئاً قررت خلاله تحويل احتجاج «السماوي» إلى الاتحاد الدولي من أجل المشورة القانونية في واقعة «الاستبدال الاستثنائي»، وبعد وصول رد «الدولي» قررت اللجنة برئاسة الدكتور أحمد المطوع الأمين العام إعادة النهائي، والذي كان من المفترض إقامته يوم الثلاثاء الماضي، مستندة إلى رد الاتحاد الدولي بحدوث خطأ في تطبيق القواعد الرسمية للعبة والخاصة بالقاعدة 5 -17 بشأن التبديل الاستثنائي، واستناداً للمادة (95) من لائحة المسابقات التي تنص على أنه إذا ثبت خطأ في تطبيق القواعد الرسمية في إحدى المباريات تلغى نتيجتها وتعاد.

وفي ظل الأحداث المتلاحقة هنا وهناك، عقدت شركة العين للألعاب الرياضية مؤتمراً صحفياً أكدت خلاله رفضها لقرار لجنة الأحداث وطالبت اتحاد اللعبة بحيثيات الاحتجاج، التي استندت إليها لجنة الأحداث الرياضية في قرارها، وكذلك بحيثيات الاتحاد الدولي المرسلة، والتي بني عليها اتخاذ القرار، متمسكة بحق النادي إن لزم الأمر التصعيد إلى محكمة «كاس»، وعقدت لجنة الأحداث اجتماعاً طارئاً قررت فيه صحة قراراتها بشأن إعادة النهائي يوم الثلاثاء الماضي، ليحول العين ملف الأزمة إلى «الهيئة» والتي وجهت اتحاد اللعبة بتأجيل إعادة النهائي من الثلاثاء الماضي إلى حين البت في شكوى العين، لتؤيد «الهيئة» بعد إطلاعها على حيثيات الأزمة قرار الاتحاد بإعادة النهائي في المكان والزمان اللذين يراهما مناسبين، لتقرر لجنة الأحداث إقامة النهائي اليوم بصالة الوصل رسمياً.

من ناحيته أكد الدكتور أحمد المطوع، أمين عام اتحاد الطائرة، رئيس لجنة الأحداث الرياضية، أن الاتحاد نفذ التوجيهات الصادرة من الهيئة، السلطة الأعلى للرياضة وهي ملزمة للأندية، مؤيداً قرار «الأحداث» بحدوث خطأ فني يتطلب إعادة النهائي.

وقال: نتمنى طي ملف القضية اليوم والتي كانت حديث «الطائرة» خلال الأيام الماضية، ونتطلع أن يقدم الفريقان مباراة جيدة ونهائياً ممتعاً بروح رياضية، وخصوصاً أن الزعيم والسماوي لهما وضعهما في خريطة اللعبة.

وأشار المطوع إلى أن اتحاد الطائرة تسلم رسمياً الكأس من نادي العين بعد فوزه بها في النهائي من أجل تقديمها إلى الفائز في مباراة اليوم، بعد الإعادة والمستجدات التي صاحبت النهائي الأول.