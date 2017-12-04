«الشقيقان البريكي» يظفران بسيارتين

العين (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس نادي العين للفروسية والرماية والجولف، اختتمت أمس الأول بطولة الرماية المفتوحة التي نظمها النادي على مدار شهر كامل بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني، بمشاركة 188 رامياً، وتضمنت البطولة منافسات في البندقية سكتون المفتوحة والبندقية سكتون لفئة الكبار والمسدس عيار 9 مم والبندقية هوائي، وتم تنظيمها تحت رعاية مجلس أبوظبي الرياضي الشريك الحكومي الداعم الرسمي، وبنك الاتحاد الوطني الراعي الماسي، وبدعم من شركة كوكا كولا، وقد رصدت اللجنة المنظمة لهذا الحدث السنوي سيارات وجوائز نقدية قيمة للفائزين.

وتوج الفائزين محمد راشد الناصري مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والجولف، بحضور خليفة بطي الشامسي مدير نادي التراث بالعين، ومبارك سيف العرياني مدير نادي الرماية.

وحصل الرامي ماجد مبارك البريكي على سيارة نيسان صني موديل 2018، بعد أن تربع على صدارة المنافسين في بطولة البندقية السكتون المفتوحة برصيد 221 نقطة، بينما تمكنت فاخرة عبد الله الصغير من المحافظة على المركز الثاني برصيد بلغ 220.7 نقطة، فيما احتل الرامي سعيد سالم العرياني والرامية عزة سعيد محمد المركز الثالث مشترك، كما حصل شقيقه الرامي محمد مبارك البريكي أيضاً على سيارة نيسان صني موديل 2018، بعد أن تصدر جدول الترتيب في منافسات المسدس عيار 9 مم برصيد 190 نقطة، وجاء علي مبارك عمر العمري في المرتبة الثانية، بينما أنهى الراميان كليتون ديلرون بول وحمد محمد راشد السباق في المركز الثالث مشترك بعد أن حصد كل منهما 185 نقطة.

وذهبت جائزة المركز الأول في مسابقة البندقية السكتون لفئة الكبار للرامي سالم عبدالله العرياني برصيد بلغ 211.8 نقطة، تلاه عبدالله سعيد شامس الدرعي في مركز الوصيف، بينما تراجع سلطان سعيد العرياني خطوة إلى الوراء محققاً المركز الثالث. وعلى صعيد منافسات البندقية الهوائية، التي جرى تنظيمها تحت رعاية نادي تراث الإمارات، استطاع عبدالرحمن عبدالله سالم العرياني أن يقفز إلى المركز الأول برصيد 220.6 نقطة بعد أن كان ترتيبه ثانياً حتى الجولة قبل الأخيرة، ليتراجع صاحب الصدارة أحمد أسعد حسين إلى المركز الثاني، تلاه الرامي عبدالرحمن حميد الشامسي في المرتبة الثالثة، وحصل جميع الفائزين على ميداليات ملونة وجوائز نقدية قيمة. وفي نهاية حفل التكريم تبادل محمد راشد الناصري، مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والجولف، وخليفة بطي الشامسي مدير نادي التراث، الدروع التذكارية للناديين. وأشاد محمد راشد الناصري بنجاح البطولة، مؤكداً أنهم في كل عام ينتظرون مناسبة الاحتفال باليوم الوطني ليعبروا عن فرحتهم بتنظيم بطولة مفتوحة للرماية، وقال: «سعدت كثيراً بالعدد الكبير من الرماة من الجنسين الذين شاركوا في بطولة هذا العام، كما سعدت أيضاً بمشاركة المخضرمين من الرماة كبار السن الذين مارسوا الرياضة من السبعينيات وساهموا أيضاً في خدمة الوطن في عدة مجالات، وأشيد بالعنصر النسائي الذي كانت مشاركته مفاجأة للجميع، ونجحت فاخرة عبدالله الدرعي في حصد المركز الثاني في بطولة البندقية السكتون المفتوحة.