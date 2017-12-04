يونايتد ينتصر في «استاد الإمارات» للمرة الأولى منذ 2014

لندن (أ ف ب)

عاد مانشستر يونايتد منتصراً من «استاد الإمارات» الخاص بغريمه أرسنال للمرة الأولى منذ أواخر 2014، وذلك بفوزه 3-1 في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي. ويدين يونايتد بفوزه الرابع على التوالي واستعداده بأفضل طريقة لديربي الأحد المقبل أمام مانشستر سيتي المتصدر، إلى تألق حارسه الإسباني دافيد دي خيا ولاعب الوسط الشاب جيسي لينجارد الذي سجل ثنائية.

وقدم الفريقان عرضاً شيقاً في هذه المواجهة التي تميزت بالهجمات المتتالية لأرسنال وفعالية الضيوف في الهجمات المرتدة، إضافة إلى تألق دي خيا الذي قدم «أفضل أداء لحارس مرمى في العالم»، بحسب ما أشار مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو لشبكة «بي تي سبورت».

وقال مورينيو: «قلت له بعد المباراة إن ما رأيته كان أبرز ما قدمه حارس مرمى في العالم، دائماً نكون بحاجة إلى وجود حارس المرمى بهذا المستوى عندما يكون الفريق بحاجة إليه، كل الجهود التي قدمها اللاعبون كانت رائعة».

وهذا الفوز الأول ليونايتد خارج قواعده على أي من الفرق الكبرى منذ أن استلم مورينيو الإشراف عليه، كونه حصد قبل لقاء السبت 3 نقاط وسجل هدفاً واحداً في سبع مباريات ضد تشيلسي وأرسنال ومانشستر سيتي وليفربول وتوتنهام.