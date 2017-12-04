6.8 مليار دولار خسائر قطاع السياحة الكوري

سيؤول (د ب أ)

كبد انخفاض أعداد السائحين الصينيين لكوريا الجنوبية قطاع السياحة في سيؤول خسائر بقيمة 7.5 تريليون وون (6.8 مليار دولار).

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مكتب الموازنة بالجمعية الوطنية القول إن قطاع السياحة سجل انخفاضا كبيرا في الإيرادات خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضيين بسبب قلة الزوار الصينيين.

واعتمدت الإحصاءات على عدد الزوار الصينيين لكوريا الجنوبية بالإضافة إلى متوسط نفقاتهم. وانخفض عدد الزوار الصينيين بواقع 3.29 مليون سائح على أساس سنوي خلال أول تسعة أشهر من هذا العام. وتراجعت مبيعات قطاع التجزئة بسبب انخفاض أعداد الزوار بواقع 4.9 تريليون وون، كما انخفضت إيرادات أماكن الإقامة بواقع 1.1 تريليون وون.

ومع ذلك، قال المكتب إن الخسائر عوضها جزئيا ارتفاع أعداد الزائرين من دول آسيوية أخرى. ويشار إلى أنه عقب إعلان تطبيع العلاقات بين الدولتين، استأنفت وكالات السفر الصينية رحلتها لكوريا الجنوبية.