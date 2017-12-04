6.8 مليار دولار خسائر قطاع السياحة الكوري

سيؤول (د ب أ)
كبد انخفاض أعداد السائحين الصينيين لكوريا الجنوبية قطاع السياحة في سيؤول خسائر بقيمة 7.5 تريليون وون (6.8 مليار دولار).
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مكتب الموازنة بالجمعية الوطنية القول إن قطاع السياحة سجل انخفاضا كبيرا في الإيرادات خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضيين بسبب قلة الزوار الصينيين.
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ومع ذلك، قال المكتب إن الخسائر عوضها جزئيا ارتفاع أعداد الزائرين من دول آسيوية أخرى. ويشار إلى أنه عقب إعلان تطبيع العلاقات بين الدولتين، استأنفت وكالات السفر الصينية رحلتها لكوريا الجنوبية.