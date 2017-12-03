«تي إتش أر 3» روبوت من «تويوتا» يساهم في عمليات الإنقاذ

سان فرانسيسكو (د ب أ)

أزاحت شركة تويوتا اليابانية للسيارات النقاب عن روبوت جديد على هيئة بشرية يمكنه تقليد حركة المستخدم، وتقول الشركة إنه من الممكن استخدامه في العديد من المجالات مثل رعاية كبار السن وعمليات الإنقاذ في حالات الكوارث الطبيعية.

ويندرج الروبوت الجديد ضمن عشرات الروبوتات ذات الأشكال البشرية التي طورتها الشركة مؤخراً، بفضل التقدم الذي حققته في المجالات التكنولوجية، لاسيما فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. ويحمل الروبوت الجديد اسم «تي إتش أر 3» وهو يحتوي على 32 مفصلاً يتيح له القيام بحركات على غرار البشر، كما يستطيع حفظ توازنه على قدم واحدة. وتم تجهيز الروبوت الجديد بوحدات استشعار تتيح له تحديد كم القوة المطلوب بذلها عند التعامل مع البشر أو الأشياء المختلفة.

وأفاد الموقع الإلكتروني «فيز دوت أورج» للأبحاث العلمية والتكنولوجيا بأن الروبوت الجديد، الذي يصل طوله إلى 1.54 متر ولا يزيد وزنه على 75 كيلو جراماً، يمكن توصيله بشاشة تتيح للمستخدم الرؤية من منظور الروبوت نفسه المطلي باللونين الأسود والأبيض. ولم تكشف «تويوتا» عن خطط فورية بشأن اعتزامها عرض الروبوت للبيع، كما لم تعلن عن تكاليف تطوير الروبوت.

وكانت «تويوتا» قد ابتكرت قبل ثلاث سنوات روبوتاً قادراً على عزف الكمان، في إطار جهودها لتطوير آلات مستقبلية يمكنها مساعدة البشر في المجتمع الياباني الذي يعاني من الشيخوخة.