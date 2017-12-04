«ديوا» تعتمد استراتيجية «إنوجي العالمية»

دبي (الاتحاد)
اعتمد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس شركة إنوجي العالمية - الشرق الأوسط، خلال لقاء عقده مع بيتر تيريوم، الرئيس التنفيذي لشركة إنوجي إس إي، الاستراتيجية الجديدة لشركة «إنوجي العالمية – الشرق الأوسط»، المشروع المشترك بين المؤسستين، خلال فعاليات «القمة الثامنة لرواد طاقة الصحراء» في دبي. وتركز الاستراتيجية على المدن الذكية والطاقة الذكية والأعمال الذكية.
وحضر اللقاء المهندس وليد سلمان، نائب الرئيس بشركة إنوجي العالمية - الشرق الأوسط والنائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، وبيير ساماتيس، الرئيس التنفيذي لشركة إنوجي العالمية - الشرق الأوسط، وبول فون سون، رئيس إنوجي إس إي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عضو مجلس إدارة إنوجي العالمية - الشرق الأوسط، وتيمور غابوروف، مدير المحافظ الاستثمارية في هيئة كهرباء ومياه دبي.
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من جانبه قال بيتر تيريوم، الرئيس التنفيذي لشركة إنوجي إس إي: «لطالما كانت هيئة كهرباء ومياه دبي شريكنا الاستراتيجي الموثوق به في المنطقة. ومن المعروف لدى العالم بأسره أن دبي بيئة مثالية لتطوير وتنفيذ أحدث الابتكارات في مجال المعيشة الذكية. ويضمن تطوير استراتيجيتنا قدرتنا على أن نكون من رواد هذا التحول».
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باعتبارها مؤسسة استشارية تتمتع بالموثوقية في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، بات لدى شركة إنوجي العالمية - الشرق الأوسط سجل حافل في تنفيذ مشروعات كبرى تدعم الاستراتيجية الوطنية مثل «استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050»، فضلاً عن المشاريع المُبتكرة في مجالات الاقتصاد الرقمي والأخضر في المنطقة. وإضافة إلى تقديم الاستشارات، ستركز أعمال الشركة على تأسيس الشركات والاستثمار في الشركات الناشئة وحاضنات الأعمال، بالتعاون مع الشركات المبتكرة حول العالم.