«ديوا» تعتمد استراتيجية «إنوجي العالمية»

دبي (الاتحاد)

اعتمد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس شركة إنوجي العالمية - الشرق الأوسط، خلال لقاء عقده مع بيتر تيريوم، الرئيس التنفيذي لشركة إنوجي إس إي، الاستراتيجية الجديدة لشركة «إنوجي العالمية – الشرق الأوسط»، المشروع المشترك بين المؤسستين، خلال فعاليات «القمة الثامنة لرواد طاقة الصحراء» في دبي. وتركز الاستراتيجية على المدن الذكية والطاقة الذكية والأعمال الذكية.

وحضر اللقاء المهندس وليد سلمان، نائب الرئيس بشركة إنوجي العالمية - الشرق الأوسط والنائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، وبيير ساماتيس، الرئيس التنفيذي لشركة إنوجي العالمية - الشرق الأوسط، وبول فون سون، رئيس إنوجي إس إي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عضو مجلس إدارة إنوجي العالمية - الشرق الأوسط، وتيمور غابوروف، مدير المحافظ الاستثمارية في هيئة كهرباء ومياه دبي.

وقال سعيد محمد الطاير: «سيعتمد هذا التعاون على تقنيات إحلالية تواكب الثورة الصناعية الرابعة، وتشمل أفضل الممارسات العالمية في الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين والروبوتات والأثاث الذكي وأجهزة الاستشعار والشبكات والاتصال والقيادة الذاتية، وحلول الطاقة الشمسية المبتكرة، والسيارات الكهربائية، وإدارة الطلب على الطاقة، والمراقبة والتحكم».

من جانبه قال بيتر تيريوم، الرئيس التنفيذي لشركة إنوجي إس إي: «لطالما كانت هيئة كهرباء ومياه دبي شريكنا الاستراتيجي الموثوق به في المنطقة. ومن المعروف لدى العالم بأسره أن دبي بيئة مثالية لتطوير وتنفيذ أحدث الابتكارات في مجال المعيشة الذكية. ويضمن تطوير استراتيجيتنا قدرتنا على أن نكون من رواد هذا التحول».

من جهته، قال بيير ساماتيس: «نهدف إلى أن نكون رواد التحول في مجال المعيشة الذكية، لذا، ستركز «إنوجي العالمية – الشرق الأوسط» على الاستشارات والمشاريع في إطار الركائز الثلاث لأنظمة المعيشة الذكية وهي: المدن الذكية بما في ذلك الطرق الذكية والقيادة الذاتية؛ والطاقة الذكية التي تشمل حلول الطاقة الشمسية المُبتكرة وخدمات إدارة الطاقة؛ والأعمال الذكية التي تضم الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا البلوك تشين والروبوتات».

باعتبارها مؤسسة استشارية تتمتع بالموثوقية في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، بات لدى شركة إنوجي العالمية - الشرق الأوسط سجل حافل في تنفيذ مشروعات كبرى تدعم الاستراتيجية الوطنية مثل «استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050»، فضلاً عن المشاريع المُبتكرة في مجالات الاقتصاد الرقمي والأخضر في المنطقة. وإضافة إلى تقديم الاستشارات، ستركز أعمال الشركة على تأسيس الشركات والاستثمار في الشركات الناشئة وحاضنات الأعمال، بالتعاون مع الشركات المبتكرة حول العالم.