أردوغان: ليس بإمكان القضاء الأميركي مقاضاة تركيا

أنقرة (وكالات)
استبعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، إمكانية قيام المحاكم الأميركية بمقاضاة تركيا، في إشارة إلى محاكمة مسؤول تنفيذي في بنك تركي وُجهت له اتهامات تتعلق بانتهاك العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، واتهم تاجر الذهب التركي الإيراني رضا ضراب الذي يتعاون مع ممثلي الادعاء الأميركي في المحاكمة، مسؤولين أتراك عدة، بينهم أردوغان وعدد من وزرائه، بالمشاركة في برنامج للتملص من العقوبات، وقالت أنقرة إن هذه الشهادة هي محاولة لتقويض تركيا واقتصادها.
وكان ضراب أبلغ هيئة محلفين في محكمة اتحادية بنيويورك الخميس الماضي، بأن أردوغان أجاز عندما كان رئيس وزراء تركيا، تحويل أموال في برنامج لمساعدة إيران على التملص من عقوبات تفرضها عليها الولايات المتحدة.
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