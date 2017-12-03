مقتل 12 «داعشياً» بضربتين جويتين شرق أفغانستان

عواصم (وكالات)
أفاد مسؤولون محليون أمس، أن 12 مسلحاً «داعشياً» على الأقل، قتلوا وأصيب 8 آخرون بقصفين جويين بإقليم ننجارهار شرقي أفغانستان مع الحدود الباکستانية، طبقاً لقناة «تولو.نيوز» التلفزيونية الأفغانية أمس، واستهدفت إحدى الغارتين مخبأ لمسلحي «داعش» بمنطقة وزير تانجي بخوجياني، حيث قتل 4 مسلحون، وأصيب 8 آخرون، بحسب عطا الله خوجياني، المتحدث باسم إقليم ننجارهار، وأضاف خوجياني أن 8 مسلحين من التنظيم الإرهابي قتلوا بقصف جوي منفصل من قبل القوات الأجنبية بمنطقة أشين في الإقليم المضطرب.
من جانب آخر، لقي عسكريان على الأقل، حتفهما وأصيب 6 آخرون، بحسب خويجاني، جراء انفجار قنبلة ممغنطة ملحقة بسيارة ذات 3 عجلات «ريكشو»، في إقليم ننجارهار نفسه، من جهته، قال نصرات رحيمي، متحدثاً باسم وزارة الداخلية، أن قنبلة ممغنطة أخرى ملحقة بمكتب تجنيد تابع للجيش الأفغاني انفجرت في كابول، مخلفة 4 مصابين مدنيين. كما قتل 3 على الأقل من أفراد قوة الشرطة ومتعهد بناء، بكمين نصبه مسلحو «طالبان» في منطقة بوشترود بإقليم فرح، طبقاً لقناة «تولو.نيوز» التلفزيونية أمس.
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