مقتل 12 «داعشياً» بضربتين جويتين شرق أفغانستان

عواصم (وكالات)

أفاد مسؤولون محليون أمس، أن 12 مسلحاً «داعشياً» على الأقل، قتلوا وأصيب 8 آخرون بقصفين جويين بإقليم ننجارهار شرقي أفغانستان مع الحدود الباکستانية، طبقاً لقناة «تولو.نيوز» التلفزيونية الأفغانية أمس، واستهدفت إحدى الغارتين مخبأ لمسلحي «داعش» بمنطقة وزير تانجي بخوجياني، حيث قتل 4 مسلحون، وأصيب 8 آخرون، بحسب عطا الله خوجياني، المتحدث باسم إقليم ننجارهار، وأضاف خوجياني أن 8 مسلحين من التنظيم الإرهابي قتلوا بقصف جوي منفصل من قبل القوات الأجنبية بمنطقة أشين في الإقليم المضطرب.

من جانب آخر، لقي عسكريان على الأقل، حتفهما وأصيب 6 آخرون، بحسب خويجاني، جراء انفجار قنبلة ممغنطة ملحقة بسيارة ذات 3 عجلات «ريكشو»، في إقليم ننجارهار نفسه، من جهته، قال نصرات رحيمي، متحدثاً باسم وزارة الداخلية، أن قنبلة ممغنطة أخرى ملحقة بمكتب تجنيد تابع للجيش الأفغاني انفجرت في كابول، مخلفة 4 مصابين مدنيين. كما قتل 3 على الأقل من أفراد قوة الشرطة ومتعهد بناء، بكمين نصبه مسلحو «طالبان» في منطقة بوشترود بإقليم فرح، طبقاً لقناة «تولو.نيوز» التلفزيونية أمس.

وفي باكستان، أفادت مصادر بالشرطة أن 9 أشخاص على الأقل تم القبض عليهم، خلال عملية بحث قبل فجر أمس، قامت بها وكالات أنفاذ القانون في ضواحي بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد، على خلفية الاعتداء الإرهابي الذي استهدف فجر الجمعة، معهد التدريب الزراعي في بيشاور، والذي اسفر عن مقتل 11 شخصاً وإصابة 37 آخرين. وأعلنت «طالبان الباكستانية» المسؤولية عن الهجوم، بينما أكدت الشرطة والجيش أن المعتدين نسقوا مع عناصر في أفغانستان.