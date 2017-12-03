ماكرون يعرض مبادرة لتسوية النزاع بين بغداد وأربيل

باسل الخطيب، وكالات (عواصم)
طرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس، مبادرة من نقاط عدة من أجل بدء حوار شامل بين أربيل وبغداد لحل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين، أبرزها نزع سلاح الميليشيات تدريجيا خاصة «الحشد الشعبي» الطائفي التي رسخت وضعها في العراق، وتفكيك كل الفصائل المسلحة الأخرى خارج أطر الأجهزة الأمنية النظامية، إضافة إلى تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي في المناطق المتنازع عليها، وفرض السلطات الاتحادية في جميع المنافذ الحدودية، وتوزيع الموارد بالتوازن بين جميع المكونات لكي تنعم البلاد بالاستقرار والأمن.
جاء ذلك بعد مباحثات أجراها في الأليزيه مع رئيس حكومة كردستان العراق نيجيرفان بارزاني ونائبه قوباد طالباني، حيث أكد الأول أن موضوع استفتاء 25 سبتمبر الماضي لانفصال الإقليم «انتهى وأصبح من الماضي» مع الاحترام الكامل لقرارات المحكمة الاتحادية في العراق، مضيفاً بالقول «نحن مستعدون لمساعدة الحكومة الاتحادية في السيطرة على المعابر الحدودية، ضمن عراق واحد. وتساءل بارزاني «نحن نريد الآن أن نعرف هل أن بغداد تريد حل مشاكلنا في عراق موحد ووفق الدستور الاتحادي؟»
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ويقول الأكراد إنهم كانوا أغلبية في تلك المناطق حتى السبعينيات عندما شنت حكومة الرئيس الراحل صدام حسين حملة لطردهم وتسكين عرب في مكانهم. ومهد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003 والذي أطاح بصدام حسين لعودة الأكراد لتلك المناطق.
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وأمل ماكرون أيضاً بأن تتناول المحادثات موضوع الموازنة في وقت أعلنت بغداد عزمها على خفض التحويلات المالية لأربيل بعد استعادتها السيطرة على كامل الحقول النفطية التي تؤمن قسماً كبيراً من عائدات كردستان. وشدد على ضرورة أن يتحصل الأكراد على حقوقهم الدستورية ضمن عراق فيدرالي موحد، إضافة إلى احترام حقوق جميع المكونات الأخرى بالبلاد.