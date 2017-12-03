  • الأحد 14 ربيع الأول 1439هـ - 03 ديسمبر 2017م

اتفاقية لتجهيز شبكة المياه لمنطقة العند في لحج

توزيع مساعدات غذائية إماراتية في المكلا
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 03 ديسمبر 2017

المكلا (وام)

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية مساعدات غذائية لأهالي حافه البدو وجول الشفاء في مديرية المكلا اليمنية، في إطار حملة تهدف إلى رفع المعاناة عن الأسر التي تعاني أوضاعاً صعبة جراء انقلاب ميليشيا الحوثي.

في موازاة ذلك، تستمر الهيئة في مشاريعها الإنسانية التي تغطي كافة الجوانب الإغاثية والصحية والتعليمية والبنية التحتية في مختلف المحافظات المحررة، ومنها حضرموت التي تعمل بها حالياً عبر حزمة من المشاريع التنموية والخدمية.

وأوضح أحمد النيادي نائب فريق الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت أن هذه الحملة تهدف إلى تحسين الحياة المعيشية للأهالي عبر تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية، منوها إلى أن هذه المساعدات تندرج في سياق الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني وحرصها على تخفيف وطأة المعاناة الناجمة عن نقص الغذاء.

وقال إن الهدف من الحملة سد الفجوة الغذائية لدى هذه الأسر التي تسببت الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اتساع الفقر والبطالة بين أفرادها. وأوضح أن من شأن هذه المساعدات التخفيف إلى حد كبير من معاناة الأهالي.

من جهتهم، عبر الأهالي عن فرحتهم بالمساعدات التي أعادت رسم البسمة على وجوههم، مشيدين بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية حكومة وشعبا في عملية الإغاثة المستمرة لأبناء حضرموت خاصة والشعب اليمني عامة، والتي لها دور أساسي في تخفيف ما يعانونه من ضيق في الحياة نتيجة لانقلاب الحوثيين. ... المزيد
     
 