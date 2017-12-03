توزيع مساعدات غذائية إماراتية في المكلا

المكلا (وام)

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية مساعدات غذائية لأهالي حافه البدو وجول الشفاء في مديرية المكلا اليمنية، في إطار حملة تهدف إلى رفع المعاناة عن الأسر التي تعاني أوضاعاً صعبة جراء انقلاب ميليشيا الحوثي.

في موازاة ذلك، تستمر الهيئة في مشاريعها الإنسانية التي تغطي كافة الجوانب الإغاثية والصحية والتعليمية والبنية التحتية في مختلف المحافظات المحررة، ومنها حضرموت التي تعمل بها حالياً عبر حزمة من المشاريع التنموية والخدمية.

وأوضح أحمد النيادي نائب فريق الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت أن هذه الحملة تهدف إلى تحسين الحياة المعيشية للأهالي عبر تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية، منوها إلى أن هذه المساعدات تندرج في سياق الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني وحرصها على تخفيف وطأة المعاناة الناجمة عن نقص الغذاء.

وقال إن الهدف من الحملة سد الفجوة الغذائية لدى هذه الأسر التي تسببت الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اتساع الفقر والبطالة بين أفرادها. وأوضح أن من شأن هذه المساعدات التخفيف إلى حد كبير من معاناة الأهالي.