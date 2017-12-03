قوات «المؤتمر» تسيطر على المراكز الحيوية في صنعاء

عقيل الحلالي (صنعاء)

سيطرت قوات المؤتمر الشعبي العام التابعة للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح أمس على معظم أجزاء العاصمة صنعاء بعد اشتباكات عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وكانت الاشتباكات بين الطرفين اندلعت امس في العديد من الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية في جنوب غرب العاصمة صنعاء حيث توجد منازل عدد من أفراد عائلة صالح.

وقال سكان لـ«الاتحاد» إن الاشتباكات اندلعت في شارع حدة حيث منزل صالح، وشارع الجزائر القريب منه والحي السياسي المجاور حيث يقع في نطاقه منزل نجل شقيق الرئيس السابق، العميد طارق محمد عبدالله صالح، مشيرين إلى أن الاشتباكات تخللها وقوع انفجارات عنيفة هزت أرجاء العاصمة ما أثار حالة كبيرة من الهلع والذعر في أوساط السكان خصوصا النساء والأطفال.

واتهمت وكالة «خبر» المملوكة لصالح ميليشيات الحوثي بتفجير الوضع في صنعاء بعد مهاجمتها، وللمرة الثالثة منذ مساء الأربعاء منزل العميد طارق الذي يقود قوات الحماية الخاصة بصالح ويشرف على إعادة تأهيل قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة.