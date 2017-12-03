قوات «المؤتمر» تسيطر على المراكز الحيوية في صنعاء

عقيل الحلالي (صنعاء)
سيطرت قوات المؤتمر الشعبي العام التابعة للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح أمس على معظم أجزاء العاصمة صنعاء بعد اشتباكات عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
وكانت الاشتباكات بين الطرفين اندلعت امس في العديد من الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية في جنوب غرب العاصمة صنعاء حيث توجد منازل عدد من أفراد عائلة صالح.
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واتهمت وكالة «خبر» المملوكة لصالح ميليشيات الحوثي بتفجير الوضع في صنعاء بعد مهاجمتها، وللمرة الثالثة منذ مساء الأربعاء منزل العميد طارق الذي يقود قوات الحماية الخاصة بصالح ويشرف على إعادة تأهيل قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة.
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