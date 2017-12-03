نرفع رأسنا عالياً وننظر إلى الأمام

العين (الاتحاد)

شدد الإيطالي براندلي مدرب النصر، على أن فريقه حضر إلى العين لتقديم مباراة كبيرة، وهذا ما حدث في البداية، بدليل أن «العميد» تقدم بهدف، وبحث عن إضافة الثاني، إلا أنه أرتكب بعض الأخطاء، كلفته خسارة «قمة الجولة».

وقال: يجب علينا أن نرفع رأسنا عالياً، ونمضي في الطريق لاستعادة النتائج الإيجابية في المباريات المقبلة، والعين تفوق في الناحية البدنية، خصوصاً في الشوط الثاني، وهو ما منحه الأفضلية، كما أن النصر لديه بعض اللاعبين العائدين من الإصابة، ومع ذلك يمضي بـ«رتم» عالٍ من مباراة إلى أخرى، وأشار برانديلي إلى أن المباراة جاءت مفتوحة من الجانبين، وهو ما ساعد على ظهورها بمستوى جيد، رغم خسارة «الأزرق» للنقاط، ومع ذلك يستطيع بها العودة من جديد إلى المنافسة، لهذا يجب عليهم التفكير في الفوز دائماً.