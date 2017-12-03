بيرج: «البنفسج» يستحق «الرقم 1» لأنه كبير

عبدالله عامر (العين)

عبر السويدي ماركوس بيرج مهاجم العين عن سعادته بالأداء والهدفين اللذين سجلهما في مرمى النصر، ضمن الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي، وأكد بيرج أن العين يستحق الرقم 1 لأنه فريق كبير، ويجب العمل بشكل أكبر في المرحلة القادمة، للحصول على عدد أكبر من النقاط.وعن المجموعة التي وقع فيها السويد في كأس العالم، أوضح بيرج أنها قوية، لكنهم يقاتلون لتحقيق طموحاتهم وآمالهم في البطولة.

ورفع بيرج رصيده إلى الهدف الثامن مع «البنفسج» من أصل 9 مباريات خاضها اللاعب الذي حصل على بطاقة حمراء في مباراة الشارقة، وغاب على أثرها أمام الوحدة.

وكان «الزعيم» قد نجح في استغلال الفرص التهديفية أمام «العميد» بعدما سجل هدفيه من إجمالي 5 فرص محققة، وهو نفس عدد الفرص التي حصل عليها لاعبو النصر، وبدا واضحاً أن هجوم «الزعيم» الأكثر فاعلية ورغبة لتحقيق الفوز، حيث سدد الفريق إجمالاً 17 كرة، بينها 11 محاولة من داخل المنطقة بنسبة 65%، بينما كانت هناك 10 محاولات من جانب النصر الذي توغل 4 مرات فقط داخل المنطقة ليهدد مرمى العين، والمؤكد أن امتلاك «البنفسج» للكرة أغلب فترات المباراة بنسبة 59.5%، مقابل 40.5% ل «الأزرق» كان له الفضل الأكبر في تحقيق هذا الفوز.

وقال محمد عبيد حماد عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم مشرف الفريق الأول: