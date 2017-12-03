مورجان يستعيد «ذكريات الشباب» على أرض الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

عندما يلتقي أوكلاند سيتي النيوزيلندي مع الجزيرة، في مباراة الافتتاح يوم الأربعاء المقبل، فإن دان مورجان يدشن مشاركته الثانية على أرض الإمارات بعد الظهور الأول في «نسخة 2009»، وخوض لقاء مازيمبي لتحديد المركز الخامس.

كان مورجان «19 عاماً» وقتها لاعباً غير أساسي في فريقه، ولا يزال يتذكر تلك اللحظة التي تمكن فيها من تغيير مجرى المباراة ضد بطل أفريقيا، وقال «شعور غريب انتابني عندما طلب المدرب مني خوض المباراة، لكن عندما تدخل أرضية الملعب فإن تركيزك يكون منصباً على المهمة المكلف بها.

وقال: الفوز في المباراة الأولى رائع، وتخطي بطل أفريقيا في سن صغيرة مدهش أيضاً، وآمل أن أكرر الأمر ذاته هذه المرة أيضاً، أتذكر بأني تقدمت إلى الأمام، وسمعت صوتاً من ورائي يطالب بترك الكرة، وكان قلب الدفاع ريكي فان ستييدن.

وأضاف: تساءلت لماذا كان ريكي بعيداً عن المكان الذي يتعين عليه التواجد فيه، لكني أعدت الكرة بكل الأحوال، وسددها بطريقة مثالية حتى عانقت الشباك، ولم يخض ريكي أي مباراة أساسياً في البطولة، وبالتالي كانت اللحظة رائعة بالنسبة إليه ولنا جميعاً.