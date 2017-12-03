تين كات: مواجهة الريال في المونديال حلم ليس مستحيلاً

مصطفى الديب (أبوظبي)

يعد الهولندي تين كات المدير الفني للجزيرة من المدربين القلائل الذين لا يحبون الظهور الإعلامي، باستثناء مؤتمرات المباريات، ويفضل العمل في صمت، والبعد عن أي شيء يؤثر على عمله ولاعبيه داخل الملعب وخارجه، ويعيش الجزيرة حالياً فترة استثنائية، خاصة أنه مقبل على مشاركة تاريخية في مونديال العالم، فضلاً عن العديد من الظروف المحيطة بالفريق حالياً، والتي أثرت على نتائجه بصورة مباشرة.

حرصت «الاتحاد» على اختراق حاجز الصمت لمدرب «فخر أبوظبي» بهدف إيضاح العديد من الأمور، والحديث عن الكثير من المسائل التي تتعلق بفريقه بشكل خاص، وكرة الإمارات عموماً، من خلال حوار مطور، تحدث فيه تين كات بصراحة بالغة.

في البداية، أكد تين كات أن الوجود في كأس العالم للأندية شرف كبير، وفخر ما بعده فخر، مشيراً إلى أن ما تحقق من إنجاز، والمشاركة في المحفل العالمي الكبير بمثابة تاريخ جديد للنادي، ولدينا مهمة غاية في الأهمية، خاصة أن الهدف الرئيسي في البداية، يكمن في تخطي عقبة أوكلاند سيتي، حيث يتيح ذلك للفريق خوض مباراتين أخريين في البطولة، الأمر الذي سوف يضع أمام الجزيرة، فرصة تاريخية لمواجهة ريال مدريد، في حال تفوق على بطل آسيا وهو أمر ليس بالصعب.

وأشار تين كات إلى أن لقاء الريال هو التاريخ الحقيقي والمجد الكبير الذي يسعى إليه الجميع، ولاعبو النادي وأبناؤه قادرون على الوصول إلى الهدف المنشود، وتحقيق الحلم الكبير.