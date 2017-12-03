الناموس لـ «فيكتوري ‬3»

دبي (الاتحاد)

‬أهدت ‬مؤسسة ‬الفيكتوري ‬تيم ‬إنجازها ‬العالمي ‬الجديد ‬بالفوز ‬والتتويج ‬بلقب ‬بطولة ‬العالم ‬للزوارق ‬السريعة «اكس ‬كات» ‬2017 ‬لسمو ‬الشيخ ‬حمدان ‬بن ‬محمد ‬بن ‬راشد ‬آل ‬مكتوم، ‬ولي ‬عهد ‬دبي ‬رئيس ‬مجلس ‬دبي ‬الرياضي، ‬راعي ‬المؤسسة، وأحرز‎ ‬زورق ‬فيكتوري ‬3 ‬بقيادة ‬الثنائي ‬سالم ‬علي ‬العديدي ‬وعيسى ‬آل ‬علي ‬لقب ‬البطولة ‬العالمية ‬رغم ‬حلوله ‬في ‬المركز ‬السادس ‬للترتيب ‬العام ‬للسباق ‬الرئيس ‬الثاني ‬أمس، والذي ‬جرت ‬أحداثه ‬في ‬الميناء ‬السياحي، ‬ليظفر ‬بصدارة ‬الترتيب ‬العام ‬للبطولة، ‬جامعاً ‬174 ‬نقطة ‬ومتفوقاً ‬على ‬منافسه ‬المباشر ‬زورق ‬أستراليا ‬بلو ‬راو ‬8 ‬الذي ‬احتل ‬مركزاً ‬متأخراً ‬في ‬السباق.

وأضاف‎ ‬زورق ‬فيكتوري ‬3 ‬الإنجاز ‬السادس ‬في ‬خزائن ‬المؤسسة ‬العالمية «الفيكتوري ‬تيم» ‬بعد ‬الفوز ‬والتتويج ‬باللقب ‬العالمي ‬في ‬السنوات ‬الخمس ‬الماضية ‬2012 ‬و2013 ‬و2014 ‬و2015 ‬و2016 ‬ليكتب ‬الثنائي ‬سالم ‬علي ‬العديدي ‬وعيسى ‬آل ‬علي ‬تاريخاً ‬مشرقاً ‬جديداً ‬في ‬الموسم ‬الحالي ‬ويتوجوا ‬بأغلى ‬الألقاب.

وأسدل‎ ‬الستار ‬‬أمس ‬على ‬فعاليات ‬البطولة ‬العالمية ‬التي ‬استضافها ‬نادي ‬دبي ‬الدولي ‬للرياضيات ‬البحرية، ‬تزامناً ‬مع ‬احتفالات ‬اليوم ‬الوطني ‬السادس ‬والأربعين ‬بإشراف ‬الاتحاد ‬الدولي ‬للزوارق ‬السريعة –‬يو ‬أي ‬أم- ‬على ‬مدار ‬ثلاثة ‬أيام ‬في ‬جزيرة ‬نخلة ‬جميرا ‬وبمشاركة ‬13 ‬زورقاً ‬من ‬مختلف ‬أنحاء ‬العالم ‬لتواكب ‬الفرحة ‬الإماراتية ‬مع ‬المناسبة ‬الوطنية ‬العزيزة، ‬خاصة ‬في ‬ظل ‬تألق ‬سفراء ‬الإمارات ‬بعد ‬فوز ‬فيكتوري ‬3 ‬باللقب ‬العالمي ‬وحلول ‬زورق ‬أبوظبي ‬5 ‬في ‬المركز ‬الثالث ‬وتتويج ‬زورقي ‬فيكتوري ‬33 ‬والوصل ‬7 ‬بالمركز ‬الأول ‬في ‬السباق ‬الأول ‬والثاني.

وكان‎ ‬السباق ‬الرئيس ‬الثاني، ‬قد ‬شهد ‬تتويج ‬زورق ‬مؤسسة ‬الفيكتوري ‬الثاني، ‬زورق ‬فيكتوري ‬33، ‬بقيادة ‬الثنائي ‬أحمد ‬الهاملي ‬والأميركي ‬جاري ‬بالووج ‬بطلاً ‬للسباق، ‬وذلك ‬في ‬الظهور ‬الأول ‬للزورق ‬الذي ‬أثبت ‬قدرات ‬فائقة، ‬حيث ‬انتزع ‬الصدارة ‬من ‬منافسيه ‬صاحب ‬المركز ‬الثاني ‬الزورق ‬الإيطالي ‬الفجيرة ‬20 ‬بقيادة ‬سرافينو ‬بالرليزي ‬والكسندر ‬باروني، ‬وصاحب ‬المركز ‬الثالث ‬الزورق ‬السويدي ‬سويكات ‬2 ‬بقيادة ‬الثنائي ‬اريك ‬ستارك ‬ومايكل ‬بنجستون.