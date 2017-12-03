الناموس لـ «فيكتوري ‬3»

دبي (الاتحاد)
أهدت مؤسسة الفيكتوري تيم إنجازها العالمي الجديد بالفوز والتتويج بلقب بطولة العالم للزوارق السريعة «اكس كات» 2017 لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، راعي المؤسسة، وأحرز زورق فيكتوري 3 بقيادة الثنائي سالم علي العديدي وعيسى آل علي لقب البطولة العالمية رغم حلوله في المركز السادس للترتيب العام للسباق الرئيس الثاني أمس، والذي جرت أحداثه في الميناء السياحي، ليظفر بصدارة الترتيب العام للبطولة، جامعاً 174 نقطة ومتفوقاً على منافسه المباشر زورق أستراليا بلو راو 8 الذي احتل مركزاً متأخراً في السباق.
وأضاف زورق فيكتوري 3 الإنجاز السادس في خزائن المؤسسة العالمية «الفيكتوري تيم» بعد الفوز والتتويج باللقب العالمي في السنوات الخمس الماضية 2012 و2013 و2014 و2015 و2016 ليكتب الثنائي سالم علي العديدي وعيسى آل علي تاريخاً مشرقاً جديداً في الموسم الحالي ويتوجوا بأغلى الألقاب.
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وكان السباق الرئيس الثاني، قد شهد تتويج زورق مؤسسة الفيكتوري الثاني، زورق فيكتوري 33، بقيادة الثنائي أحمد الهاملي والأميركي جاري بالووج بطلاً للسباق، وذلك في الظهور الأول للزورق الذي أثبت قدرات فائقة، حيث انتزع الصدارة من منافسيه صاحب المركز الثاني الزورق الإيطالي الفجيرة 20 بقيادة سرافينو بالرليزي والكسندر باروني، وصاحب المركز الثالث الزورق السويدي سويكات 2 بقيادة الثنائي اريك ستارك ومايكل بنجستون.
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