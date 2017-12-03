رسالة من سيتي والاتحاد: «يوماً وطنياً سعيداً»

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ نادي مانشستر سيتي والاتحاد للطيران شعب الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الـ46، وذلك عبر تحية ألقاها عدد من لاعبي السيتي بلغات متعددة، شارك في تقديم التهنئة كل من نجوم الفريق أجويرو كومباني ودي بروين.

وحرص نادي مانشستر سيتي والاتحاد للطيران على المشاركة في هذا العرس الوطني، الذي يعبر عن مدى إصرار وعزيمة أبناء الدولة، لمواصلة نهج تحقيق الإنجازات في مختلف المجالات، ويعزز المكانة المرموقة لدولة الإمارات على الصعيد العالمي، إذ ألقى لاعبو السيتي بالتعاون مع الاتحاد للطيران تحية إلى شعب دولة الإمارات عبر فيديو متمنين «يوماً وطنياً سعيداً» لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وانتشر مقطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعية الرسمية، لكل من نادي السيتي والاتحاد للطيران في الثاني من ديسمبر عند الساعة 09:00 صباحاً لأهمية هذا اليوم على قلوب الجميع وتعبيراً عن الاحتفاء بذكرى اتحاد دولة الإمارات الـ46 تحت لواء راية واحدة وعلم واحد.