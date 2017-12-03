أستراليا تظفر بلقب رجبي السيدات

دبي (الاتحاد)

توج الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة اتحاد الرجبي، فريق أستراليا للسيدات بكأس بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي 2017، التي اختتمت مساء أمس على ملعب ذا سيفنز بدبي، عقب تغلبه في النهائي على الولايات المتحدة 34-0، وأقيمت المنافسات ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني.

وجاء إنجاز الفريق الأسترالي، الحائز على ذهبية أولمبياد ريو ووصيف الموسم الماضي، عقب العروض الرائعة التي قدمها في ثاني أيام البطولة، فاز خلالها في تصفيات المجموعات على اليابان 27-0، وعلى إنجلترا 22-7، وكرر فوزه على سيدات إنجلترا في ربع النهائي 29-12، وعلى كندا في نصف النهائي 25-7، قبل أن يطيح في النهائي بالولايات المتحدة، ويعد هذا الفوز الأول لسيدات أستراليا في إحدى البطولات منذ دورة أتلانتا 2016، والأول في دبي منذ 2015، وبهذا الإنجاز يخوض فريق سيدات أستراليا جولته الثانية في السلسة الشهر المقبل في سيدني بمعنويات عالية بعد أن عزز ترتيبه للتأهل إلى كأس العالم لسباعيات الرجبي في يوليو 2018.

بالمقابل وصلت الولايات المتحدة إلى نهائي الكأس بعد فوزها في الدور الأول على فرنسا 19-17، وعلى جنوب أفريقيا 19-15، في حين تغلبت على نيوزيلندا في ربع النهائي 14-10، وعلى روسيا في نصف النهائي 21-12.

وجمعت المنافسة على الميدالية البرونزية فريقي روسيا وكندا حيث تغلب الأول على كندا 10-5، فيما فاز المنتخب الأيرلندي بـ«كأس التحدي» عقب تغلبه على جنوب أفريقيا 24-7، وحلت نيوزيلندا خامسة، بعد فوزها على فرنسا 24-0.