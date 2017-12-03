البلياردو يصل محطة الختام اليوم

دبي (الاتحاد)

تختتم اليوم فعاليات بطولة اليوم الوطني للبلياردو في نسختها السادسة بصالة «اي زون» في دبي، بمشاركة 11 دولة عربية هي الإمارات، السعودية، الكويت، سلطنة عمان، مصر، الأردن، السودان، لبنان، ليبيا، سوريا وجزر القمر، وشهدت نسخة هذا العام مشاركة قياسية، حيث بلغ العدد 96 لاعباً، بدأوا مشوارهم بالدور الأول بنظام التصفية من مباراتين.

ورصدت اللجنة المنظمة برئاسة عبد المنعم الختال نائب رئيس الاتحاد جوائز نقدية وعينية للفائزين، وعبر الختال عن فخره واعتزازه بمواصلة تنظيم البطولة، وقال: النسخة السادسة هذا العام حدثت فيها نقلة نوعية من ناحية عدد المشاركين وتنوع الدول العربية حيث انضمت بعض الدول للمرة الأولى مثل السودان الذي يشارك منه 5 لاعبين وجزر القمر وليبيا، وقدم الشكر لجميع الدول التي تشارك في التعبير عن فرحة اليوم الوطني المتزامنة مع يوم الشهيد، وقال إن المناسبتين غاليتان على الجميع، ومن هذا المنطلق حرصت اللجنة المنظمة على ترتيبها بما يناسب الحدث.

وأكد الختال أن وصول عدد المشاركين لما يقارب الـ 100 لاعب، يبرهن على تميز البطولة التي تقام لفئتي الزوجي والفردي 9 كرات، مشيراً إلى أن المنافسة تبدو قوية ومتكافئة بين عدد كبير من اللاعبين.