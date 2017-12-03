أبوظبي توفر بيئة اقتصادية جاذبة.. وتوقعات بنمو الاستثمارات الأجنبية

سيد الحجار (أبوظبي)
توقع رؤساء مجالس أعمال بالدولة زيادة الاستثمارات الأجنبية في أبوظبي خلال الفترة المقبلة، في ظل الخدمات والتسهيلات المتوفرة لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب بالإمارة، مؤكدين أن أبوظبي توفر فرصاً استثمارية متميزة بمختلف القطاعات، ما يعزز من جاذبية البيئة الاقتصادية والاستثمارية بالعاصمة.
وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»، إن أبوظبي حققت معدلات نمو كبيرة في الناتج المحلي، ما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب في اقتصاد العاصمة، ويشجع رجال الأعمال على بدء مشاريع جديدة، مؤكدين أن أبوظبي تعتبر وجهة اقتصادية واستثمارية رائدة، وتوفر مجموعة من الفرص الاستثمارية المتميزة.
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ونظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مؤخراً الملتقى السنوي الخامس عشر لمجالس الأعمال في أبوظبي، بالتعاون مع مجلسي الأعمال الفلسطيني والكندي، بمشاركة أعضاء 23 مجلساً، بهدف تعزيز العلاقات ودعم أواصر التعاون المشترك، ومناقشة إمكانية تنفيذ مشاريع جديدة في إطار الخطط التنموية التي تتبناها وتطرحها الإمارة.
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