أبوظبي توفر بيئة اقتصادية جاذبة.. وتوقعات بنمو الاستثمارات الأجنبية

سيد الحجار (أبوظبي)

توقع رؤساء مجالس أعمال بالدولة زيادة الاستثمارات الأجنبية في أبوظبي خلال الفترة المقبلة، في ظل الخدمات والتسهيلات المتوفرة لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب بالإمارة، مؤكدين أن أبوظبي توفر فرصاً استثمارية متميزة بمختلف القطاعات، ما يعزز من جاذبية البيئة الاقتصادية والاستثمارية بالعاصمة.

وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»، إن أبوظبي حققت معدلات نمو كبيرة في الناتج المحلي، ما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب في اقتصاد العاصمة، ويشجع رجال الأعمال على بدء مشاريع جديدة، مؤكدين أن ‬أبوظبي ‬تعتبر ‬وجهة ‬اقتصادية ‬واستثمارية ‬رائدة، ‬وتوفر ‬مجموعة ‬من ‬الفرص ‬الاستثمارية المتميزة.

وتوقعت «اقتصادية أبوظبي»، مؤخراً أن يتجاوز معدل نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في أبوظبي خلال عام 2017، نسبة الـ 8%، مشيرة إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة حققت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من 60.9 مليار درهم في عام 2012 إلى نحو 95.1 مليار درهم في عام 2016، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 12% خلال تلك الفترة، وقد تخطى صافي التدفقات 7 مليارات درهم في عام 2016 وبمعدل نمو بلغ 8% مقارنة بعام 2015.

ونظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مؤخراً الملتقى السنوي الخامس عشر لمجالس الأعمال في أبوظبي، بالتعاون مع مجلسي الأعمال الفلسطيني والكندي، بمشاركة أعضاء 23 ‬مجلساً، بهدف تعزيز ‬العلاقات ‬ودعم ‬أواصر ‬التعاون ‬المشترك، ومناقشة إمكانية تنفيذ مشاريع جديدة في إطار الخطط التنموية التي تتبناها وتطرحها الإمارة.