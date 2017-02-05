الصينيون تبادلوا 46 مليار «بطاقة» في رأس السنة القمرية

بكين (أ ف ب)

تبادل الصينيون إلكترونياً بمناسبة رأس السنة القمرية ما لا يقل عن 46 مليار «ظرف أحمر»، وهي مبالغ من المال تقدم تقليداً خلال المعايدة، على ما ذكرت شركة «تنسنت» العملاقة للإنترنت. فخلال أيام عيد رأس السنة الصينية الستة الرسمية (27 يناير إلى الأول من فبراير) أُرسل 46 ملياراً من هذه البطاقات التي تعرف باسم «هونغباو» في البلد الذي يضم أكبر عدد من السكان في العالم، أي أكثر بنسبة 43.3% مقارنة بالعام الماضي، على ما قالت في بيان مجموعة «تنسنت» مالكة خدمة الدردشة «وي تشات» المنتشرة جداً في الصين. ففي 27 يناير وحده، أي عشية عيد رأس السنة، تم تبادل أكثر من 14 مليار بطاقة. وتسمح «وي تشات» وخدمتها للدفع عبر الإنترنت بنقرات قليلة بإرسال عبر الهاتف الذكي إلى الأقارب أو الزملاء مبلغاً من المال. وتشهد هذه الخدمة إقبالاً كبيراً جداً منذ إطلاقها عام 2014.

ولم تشر «تنسنت» إلى المبلغ الإجمالي الذي تم تبادله في إطار هذه المظاريف. لكن صحيفة «ديلي تشاينا» ذكرت أمس السبت أن أحد سكان شنجن (جنوب) سجل رقماً قياسياً بتقديمه 2125 ظرفاً أحمر، في حين أن موطناً آخر في شاندونغ (شرق) يبدو أنه يتمتع بشعبية كبيرة، تلقى 10.069 ظرفاً ما يشكل رقماً قياسياً أيضاً.

وتفيد الأرقام الرسمية بأن أكثر من 50% من الصينيين، أي 731 مليوناً من أصل 1,37 مليار يستخدمون الإنترنت. وأظهرت إحصاءات نشرت في نوفمبر أن «وي تشات» تضم 846 مليون مستخدم في الصين والعالم.