الأسد يبدأ عرقلة «جنيف 8» والمعارضة تطلب ضغطاً دولياً

عواصم (وكالات)

بدأ وفد النظام السوري أمس، بوضع العراقيل أمام «جنيف 8» للمفاوضات الرامية لإطلاق العملية السياسية في البلاد المضطربة، بعد أن أعلن الموفد الدولي ستيفان دي ميستورا تمديد الجولة الراهنة حتى منتصف ديسمبر الحالي، برفض رئيس الوفد بشار الجعفري بيان المعارضة في الرياض المطالب بعدم لعب الرئيس الأسد أي دور في الفترة الانتقالية، ورفضه أي مفاوضات مباشرة، وهدد بالانسحاب من المباحثات، بعدما اتهم المبعوث الأممي بارتكاب «أخطاء عدة».

من جهته، أكد رئيس هيئة التفاوض المعارضة نصر الحريري، استعداد الوفد لمفاوضات مباشرة مع وفد النظام، مطالباً الأمم المتحدة بالضغط على دمشق للمضي قدماً باتجاه الانتقال السياسي.

وهدد الجعفري أمس، بانسحاب وفده من محادثات جنيف وعدم العودة الأسبوع المقبل، بسبب رفض المعارضة أي دور للأسد في الفترة الانتقالية. وقال الجعفري للصحفيين بعد المحادثات «نحن نرى أن اللغة التي استخدمت في بيان (الرياض 2) هو عبارة عن شروط مسبقة. لغة بيان الرياض 2 بالنسبة لنا عودة للوراء.. نكوص إلى الوراء...نحن نعتبر بيان الرياض مرفوض جملة وتفصيلاً».

وأضاف بعد لقائه دي ميستورا، «بالنسبة لنا كوفد حكومي، نحن مغادرون السبت. أبلغناه رسمياً أننا سنغادر غداً السبت...دمشق هي من ستقرر» إمكانية عودة الوفد إلى المرحلة الثانية من هذه الجولة. وكانت المعارضة السورية قد ذكرت في البيان الختامي لمؤتمر الرياض 2 الشهر الماضي، إنه لا يمكن أن يكون للأسد دور في أي فترة انتقالية.