أول تعداد للسكان الفلسطينيين منذ 10 أعوام

رام الله (د ب أ)

بدأت السلطة الفلسطينية، امس، بتنفيذ أول تعداد عام للسكان الفلسطينيين منذ عشرة أعوام. ويستمر التعداد العام حتى 24 من الشهر الجاري، بمشاركة 11 ألف باحث وباحثة، وهو أول تعداد فلسطيني يتم فيه جمع المعلومات إلكترونياً، وربطه جغرافياً، إذ كان التعداد يجري بشكل ورقي سابقا. وقالت رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض، في بيان صحفي بهذا الخصوص، إن مرحلة العد الفعلي للسكان انطلقت تحت شعار (كلنا للوطن أبناء، كلنا للوطن بناة).

وذكرت عوض أن بدء التعداد يأتي كمرحلة ثالثة ورئيسة في التعداد العام للسكان والمساكن، ويأتي تنفيذها بعد استكمال تنفيذ المراحل التحضيرية (مرحلة الحزم والحصر والترقيم)».

وأوضحت أن طواقم التعداد ستزور كافة الأسر الفلسطينية لجمع البيانات الإحصائية حول أفراد الأسرة، وخصائصهم الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية وظروفهم المعيشية.