مصادر: ترامب سيرجئ نقل السفارة الأميركية

عواصم (وكالات)

قال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية، إن الرئيس دونالد ترامب سيرجئ على الأرجح أي تحرك لنقل سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل إلى القدس، لكنه يبحث خيارات أخرى تؤكد عزمه على فعل ذلك في نهاية المطاف. كان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية العام الماضي بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، وهو هدف يسعى إليه سياسيون جمهوريون منذ زمن طويل.

ورجح المسؤول الكبير بالإدارة الأميركية أن يرجئ ترامب مجدداً تنفيذ هذا خلال الأيام القادمة، لكنه قال إنه يبحث خطوات أخرى، مثل إعلان القدس عاصمة لإسرائيل.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس الاعتراف رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل، حتى مع تأجيله قراراً بنقل السفارة الأميركية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

من جانبها، أكدت الرئاسة الفلسطينية امس، أن أي حل عادل للقضية الفلسطينية يجب أن يضمن القدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.