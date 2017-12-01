«الوصل 7» يخطف الأضواء في «إكس كات»

دبي (الاتحاد)

توج زورق الوصل 7 بقيادة الثنائي عارف سيف الزفين ونادر بن هندي، بطلاً للسباق الرئيس الأول لجائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة -إكس كات- الجولة الرابعة والختامية من بطولة العالم 2017، والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بإشراف الاتحاد الدولي -يو أي أم- وجرت أحداثه في الواجهة البحرية قبالة جزيرة نخلة جميرا بمشاركة 12 زورقاً.

واكتست منصة التتويج بأعلام الإمارات بعدما توج زورق الوصل بطلاً للسباق، وحصل زورق فيكتوري 33 على المركز الثاني، واحتل زورق فيكتوري 3 المركز الرابع وجاء ثانياً في سباق أفضل زمن، ليتصدر ترتيب الزمن برصيد 159 نقطة قبل مرحلة الختام اليوم، والتي تحسم أمر اللقب العالمي الكبير.

ونجح الزورق الأصفر في ظهوره الأول في مياه الإمارات عقب تألقه في الصين في انتزاع الفوز رغم انطلاقه ثالثاً، ليصل أولاً ويفوز بالمركز الأول، وهو الفوز الثاني للفريق بعد التتويج في سباق الجولة الثالثة في الصين.

جاءت انطلاقة السباق والتي تأخرت لبعض الوقت مثيرة منذ البداية، وشهدت تنافساً ساخناً بين الزوارق المشاركة، ومن بينها زوارق الإمارات والتي استفادت من النتائج في سباق أفضل زمن، حيث تصدر زورق فيكتوري 33 بقيادة الثنائي أحمد الهاملي والأميركي جاري بالووج منذ البداية مع مطاردة من الزورقين فيكتوري 3 بقيادة الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي، وأيضاً زورق الوصل 7 والذي نجح بعد عدة دورات في الوصول إلى المقدمة والمحافظة على الصدارة، رغم التنافس الساخن في الأمتار الأخيرة والذي شد الجمهور الذي حرص على حضور السباق من على هلال نخلة جميرا الغربي.