الجولة الثانية لعربية الجولف

دبي (الاتحاد)

تختتم اليوم منافسات النسخة 37 للبطولة العربية لرجال الجولف بجولتها الرابعة، ويتنافس على ألقابها بمنافسات الفرق والفردي 62 لاعباً من 13 دولة يمثلون النخبة في وطننا العربي، ويحتضنها ملعب واحة آيلة للجولف في مدينة العقبة الأردنية.

وأقيم على هامش البطولة العديد من الفعاليات التي تصب في حاضر ومستقبل اللعبة، وشهدت ولادة جديدة لمجلس إدارة الاتحاد العربي للدورة الجديدة التي تمتد لغاية 2021، من خلال انتخابات الجمعية العمومية، والتي أكدت وبالإجماع مواصلة معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي قيادته لدفة اللعبة في الوطن العربي للدورة الثالثة على التوالي، بالإضافة لدخول 3 أعضاء جدد لمجلس الإدارة وهم المصري تيمور بالخير، والتونسي حاتم قيقة، والعماني المهندس منذر البرواني، هذا إلى جانب تشكيل لجنة للحكام وانضمام الصومال للاتحاد العربي. وتربع المغربي سفيان دهماني على صدارة ترتيب البطولة مع ختام منافسات اليوم الثاني، وتمكن من إنهاء اليوم الثاني برصيد 142 ضربة و3 تحت المعدل، وتقدم المصري عيسى أبو العلا للمركز الثاني برصيد 141 ضربة و3 تحت المعدل، فيما تقدم لاعبنا خالد يوسف للمركز الثالث برصيد 144 ضربة، والأردني شيرجو الكردي أصبح بالمركز الرابع برصيد 145 ضربة.

وفي منافسات الفرق حافظ المنتخب المغربي لليوم الثاني على صدارة البطولة برصيد 219 ضربة، وتقدم المنتخب المصري للوصافة برصيد 232 ضربة، وشاركه بنفس الرصيد كل من منتخبات تونس الثالث والبحرين رابعاً والسعودية خامساً، واستمر منتخبنا بمركزه التاسع برصيد 253 ضربة.

وأعرب عادل الزرعوني، الأمين العام للاتحاد العربي، عن رضاه لما لمسه من إصرار وعزيمة من جميع اللاعبين لتقديم الأفضل وبمواجهة كل الصعاب، وخاصة الرياح الشديدة وبعض مطبات وعوائق الملعب من حيث الحفر وبرك المياه والأشجار، رغم أنها من ضمن مكونات ملاعب الجولف، هذا إلى أن جميع اللاعبين يلعبون للمرة الأولى على أرض الملعب الجديد بمواصفات دولية. ووجه الزرعوني شكره وتقديره للمسؤولين عن سلطة منطقة العقبة التي تشرف على الملعب وللاتحاد الأردني للجولف وللجنة المنظمة العليا للبطولة، لما قدموه ويقدمونه من تسهيلات تستهدف الوصول بالبطولة لأعلى درجات النجاح.